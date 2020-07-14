長照真是好生意？居服單位暴增三倍搶人亂象多

長照2.0推動四年以來，經費增加十倍，負責實際提供服務的單位（B單位）數量超過目標值，並且以居家服務成長幅度達三倍最多，卻分布不均並傳出各種搶個案亂象。立法委員吳玉琴與台灣社會福利總盟今召開公聽會，在場團體指證歷歷，並呼籲中央趁選舉淡季檢討給付方式和資源分配，不過衛福部代表卻始終避談中央責任，雙方彷彿身在平行宇宙，沒有交集。

吳玉琴委員辦公室指出，2017年起推動長照2.0，至今邁入第4年，經費已增加10倍多，長照B單位數量超出目標值3800多處。衛福部資料顯示，2017年到2020年四月，長照資源布建數快速成長，居家服務成長幅度高達189%，專業服務和喘息服務成長幅度也高達150%，家庭托顧成長115%、日間照護成長77％。

老五老基金會執行長游麗裡指出，長照資源雖暴增但分布不均。以台中市和彰化縣為例，2019年台中市有148家機構，平均每家機構服務91案，佔該市老人數的4.83%，共服務13480人。但彰化縣只有25家機構，平均每家機構服務高達304案，共服務7589人，僅占該縣老人數的3.73%。

台灣社區式長期照顧策略聯盟理事長黎世宏表示，各類服務單位中，以居家服務成長最多，因為居服據點設置成本最低，給付又高，每個案每年平均產值2.5萬，接到100個個案，一年就有250萬獲利。黎世宏表示，對服務單位來說，個案就代表財源，由於中央派案原則是以個案選擇為優先，許多B單位會免收自付額或祭出折扣以爭取個案，也會以鼓勵照服員「帶槍投靠」的方式來挖人。

黎世宏說，甚至有地方民代成立B單位，直接要求長照服務資源包括社區整合型服務中心（Ａ單位）給一定的案量，地方政府只好自行想方設法審查或阻擋，但礙於民代對於地方政策和經費的影響力，最後常擋不住。游麗裡表示，有些B單位會分潤給負責派案的A單位，創造「一條龍」，也看到有多個A單位和多個B單位都是同一個老闆，等於連鎖開業，無論如何交錯派案的，錢都滾不出自己的口袋。

黎世宏表示，理論上市場競爭能為消費者帶來最好服務，但因長照資訊不透明、政府對於品質控管的失靈（四年才評鑑一次、地方稽核人力嚴重不足），現在已導致資源分配歪斜、大者恆大、劣幣逐良幣等惡果，不利於長照發展和品質提升。永信社會福利基金會主任葉建鑫表示，反觀失智症團體家屋，是越來越難做，因為設置和訓練成本都很高，給付和獲利卻很低，人員招募超困難，一年內離職者高達11位，等於訓練完就離職。

面對民間團體訴說長照市場搶人亂象，呼籲中央在選舉淡季好好檢討給付方式和資源分配，衛福部次長薛瑞元卻避談中央責任。薛瑞元說，長照已經是受到管制的產業，未來政策方向絕不會走極端左派或右派，一定是找平衡點。至於資源布建，薛瑞元說這是地方政府的工作，希望地方有能力盤點現有資源，根據需求人口分佈來建置。

薛瑞元反問在場團體說，「如果有帶槍投靠的狀況，請讓我知道，因為這代表地方沒有在管，負責派案的照管中心在幹什麼？」引起全場團體譁然，紛紛爭相表示，確實有此情況，因為派案原則以案主意願為優先。但薛瑞元說，原則是「考慮案主的意願」，不是「案主意願優先」。