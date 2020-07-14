推動5大主題旅遊 花蓮推出系列觀光地圖

花蓮縣政府發展主題、分眾旅遊，首創多項旅遊工具地圖，包含《外國老闆特色店舖》、《家族旅遊》、《友善寵物旅遊》、《流星花蓮─天文旅遊》及《穆斯林友善餐飲旅宿》地圖，讓國內旅客在疫情影響無法出國的期間，能到光害少的花蓮進行家族旅遊或帶著毛小孩出遊、賞星，並品嚐外國主廚最道地的異國料理，縣府也超前部屬為穆斯林遊客製作印尼語、英語的友善餐飲旅宿地圖，為國際旅遊解封提前準備。各項地圖皆可掃描QR-code查看店家及旅遊地的Google地圖，方便遊客定位及規劃遊程。

《流星花蓮─天文旅遊》地圖盤點今年的天文大事紀，提供今年的「十大天文現象」，繼6月21日的「夏至日環食」後，歡迎民眾到花蓮欣賞8月12日的「英仙座流星雨」及12月14日的「雙子座流星雨」。另外也繪製花蓮14個賞星最佳地點的地圖，並提供QR code連結至流星花蓮──天文旅遊網站(https://www.meteor-hualien.tw/），推薦12星座適合的花蓮遊程，及花蓮天文星空限定商品介紹，包含伴手禮、甜點、民宿等，歡迎大家一起到花蓮追星！

花蓮縣政府推出5大主題旅遊地圖。

花蓮縣政府亦製作《外國老闆特色店舖》地圖，介紹外國老闆在花蓮開的24家餐廳和4家民宿，更出版《阿兜仔當家─花蓮就是我的家》專書，透過外國視角閱讀花蓮。24家餐廳的口味遍及五大洲，包括非洲象牙海岸的好菜、澳洲道地美食、歐洲的荷蘭、法國、德國、奧地利、西班牙餐點，美洲的美國、墨西哥風味飲食；以及亞洲7國料理。4家民宿則分別由日本、英國、越南籍老闆開設，建築和布置各具文化特色，讓大家玩花蓮吃遍全世界，免出國即可住外國，更多介紹可詳見網站https://hualienmyhome.com/。

《家族旅遊》地圖解決爸爸媽媽們出遊照護兒童所需，提供全縣60個哺集乳室、36家親子友善餐廳及7個友善廁所等資訊；地圖也盤點4個特色公園，包括美崙山公園親子遊樂場、花蓮市進豐親子公園、花崗山親子戲沙池、長頸鹿公園等；地圖也推薦了28處適合三代同遊的景點，包括亞泥生態園區、七星潭、新光兆豐休閒農場、遠雄海洋公園、台開心農場、瑞穗牧場等，方便全家出遊參考及規劃行程。

為解決毛爸媽帶著寵物出遊最容易遇到的食、宿問題，《友善寵物旅遊》地圖羅列62家寵物友善民宿、33家寵物友善餐廳的資訊，讓毛爸媽帶著毛孩們快樂旅遊，為彼此留下燦爛的生活印記。

《穆斯林友善餐飲旅宿》地圖讓信仰與觀光兼具，提供印尼文、英文、中文等三語資訊，列出花蓮縣內獲得中國回教協會及台灣伊斯蘭協會認證之餐廳和旅宿，另外也提供附有穆斯林友善環境如祈禱室、淨下設施的景點，並將以上資訊串聯成2條建議遊程，讓國內外的穆斯林朋友來花蓮輕鬆、安心旅遊。

旅行是閱讀世界的一種方式，花蓮縣政府為各族群製作多種文宣，邀請大家慢慢徜徉在藍天白雲、山高海闊的自然環境，細細品味花蓮多元人文風采。地圖可至花蓮觀光資訊網(https://tour-hualien.hl.gov.tw/travel/map/16)「相關連結」下載電子檔，或至花蓮縣旅遊服務中心及花蓮縣政府觀光處索取紙本文宣。