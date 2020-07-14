疫情解封迎接暑假 高捷加密班距拚運量
高雄捷運上半年受到新冠肺炎疫情影響，運量大跌，近來暑假及報復性消費出籠，高捷即日起調整班距，離峰時段6到8分鐘、尖峰時段最短4分鐘，平日及假日前一天的時刻表也微調。
高捷公司今天指出，即日起至10月2日，旅客可以三倍券紙票或綁定一卡通或行動支付、電子票證或信用卡等數位方式，至各站服務台購買不記名、不限距離、不限次數、可於90天內搭乘捷運的「90天高捷無限」優惠方案，售價3000元，其中自付1000元，政府補助2000元，如再搭配綁定數位三倍券業者回饋，幾乎等於不用出錢。
另為優惠民眾暑假遊高雄，三倍券在高捷系統也可購買單程票、旅遊卡等既有票券（但不可進行票卡儲值）。
高雄捷運公司公關處長王柏雁今天指出，受到新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情影響，運量大幅下滑，近來雖已解封，且受惠暑假消費人潮出籠，但假日運量僅約15萬人次，與去年同期尚有落差，高捷即日起調整列車班距，離峰時段為6到8分鐘班距，尖峰時段最短4分鐘等。
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