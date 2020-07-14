大屯山首次觀測到火山通道 學者：毋須恐慌但早做準備

中研院地科所研究員林正洪團隊，年初在大屯山群大油坑和擎天崗附近首次觀測到「火山通道」，以此為研究發表論文「台灣北部大屯火山群火山通道顯示出的活躍火山作用」，登上四月份國際知名期刊「科學報告(Scientific Reports)」。

林正洪指出，雖然火山噴發的機率極低，「百年之內可能不會遇到」，但世事難料，政府應該在火山通道鄰近地區如金山加強監測、做好評估，必要時也可進行防災預演。他強調民眾無須恐慌，但科學家的責任是「先做好研究」、防範未然。

這篇研究論文指出，台灣北端的大屯火山群在人類歷史上沒有噴發紀錄。但它位於台北都會附近，而雙北擁有六百萬居民；其最高峰和台北101距離小於15公里，如果大屯火山群處於活動狀態，將是典型的「火山之城」。此外，大屯火山群邊界有兩個核電站，即使大屯火山群噴發量極小，對台北和台灣的社會經濟影響都不容小覷。因此，詳細完整的火山研究和監測工作相當重要。

林正洪團隊在2014年到2017年，運用在大屯火山周圍40個地震台觀測到的2000多個微地震，進行地震層析成像，發現在大油坑底下約直徑500公尺的地震通道(Seismicity Conduit)。未來如果火山爆發，此一地震通道將是岩漿上升的主要途徑，因此也可以稱做「火山通道」。

林正洪指出，研究團隊掌握岩漿可能上升的主要途徑，對政府的監測防災都有重要意義。此一通道位於擎天崗和大油坑附近，一旦岩漿的噴發點在此地，岩漿噴發後往地勢低的地方流，金山是岩漿可能流往的方向。