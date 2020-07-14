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威力彩周四頭獎上看18.3億 台彩：三倍券可加碼投注

聯合報 / 記者戴瑞瑤／台北即時報導
週四威力彩頭獎上看18.3億。圖／聯合報系資料照片
週四威力彩頭獎上看18.3億。圖／聯合報系資料照片

振興三倍券明（15）日正式上路，目前買氣正夯的威力彩頭獎已連摃44期，本週四（16日）頭獎上看18.3億元。台彩公司表示，使用振興三倍券購買彩券正是時候，民眾不妨趁著威力彩頭獎累積至今年最高以及振興三倍券的大利多，加碼投注，說不定就是下一位幸運的頭獎得主！

威力彩週四（16日）頭獎上看18.3億元，台彩今表示，民眾可用振興三倍券提高投注金額，採取第二區包牌的關鍵撇步為自己增加中獎機會。根據台彩公司統計，自6月15日至7月13日，威力彩9次開獎中有14位民眾幸運抱走威力彩貳獎，發出的貳獎獎金超過1.26億元，平均每位幸運兒抱走超過900萬元的獎金。

換言之，這14位威力彩貳獎得主，都是幸運對中該期第1區的6個獎號，但未對中第2區獎號，「含淚」與頭獎獎金擦身而過。以7月13日的開獎結果為例，第一區的號碼為02、03、11、18、26、31；第二區的號碼為03，當期共開出了1注貳獎，可抱走貳獎獎金2076萬元；若這位威力彩貳獎得主，能採用第二區包牌的方式，也就是花800元將「第2區」1到8號用包號方式將8個號碼全包，不僅可抱走貳獎獎金2076萬元，更能抱走16.38億元的頭獎獎金。投注金額只差700元，但抱走的獎金相差了近80倍。

此外，因應明天開始發放的三倍券，台彩也表示，針對這波三倍券的銷售熱潮，設計了「200元」、「500元」、「700元」、「3000元」，共4款電腦型彩券「振興組合包」套餐。民眾可依個人預算以及遊戲喜好選擇，以「3000元」的包牌雙收餐為例，套餐包含了2期的第二區包牌的威力彩(1600元)以及2期2組7連碰的大樂透 (1400元)，特別適合想用包牌買法，將1週億元頭獎「億」網打盡的消費者。

頭獎 威力彩 台彩 三倍券

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