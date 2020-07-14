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申請海豹岩自然紀念物無下文 基隆鳥會決自力守護

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
申請海豹岩自然紀念物無下文，基隆鳥會決自力守護。圖／基隆鳥會提供
申請海豹岩自然紀念物無下文，基隆鳥會決自力守護。圖／基隆鳥會提供

基隆海豹岩成為熱門打卡旅遊景點，但常有人爬上去拍照，因乏人管理也引發安全問題。基隆鳥會為讓公權力能夠進入管理，向基隆市政府提報海豹岩為「特殊地形及地質現象」的自然紀念物，但已快2年仍無消息，鳥會宣布16日起，請八斗子子居民及志工進行守護，避免可能步入和象鼻岩一樣的窘況，生態被破壞及層出不窮的遊客意外事件發生。市府表示，此處正在研議整體如何規畫發展，而非單純設為自然紀念物。

基隆鳥會表示，提撥5萬元作為八斗子居民及志工守護海豹岩的臨時工資，工作內容包括提供遊客當天潮汐表、發放「海豹岩的故事」摺頁及勸導不要觸摸海豹岩等。

基隆鳥會理事長鄭暐說，近年媒體及網路的大肆宣傳下，大坪潮間帶及海豹岩可能步入和象鼻岩一樣的窘況，在沒有有效管理的情形下，生態大量被破壞及層出不窮的遊客意外事件發生。已向基隆市政府提報海豹岩為「特殊地形及地質現象」的自然紀念物，但已快2年審查進度還是無聲無息。

2018年提報海豹岩為自然紀念物時擔任基隆鳥為理事長的沈錦豐指出，海豹岩的出現無疑是八斗子漁村再生的一大希望，依照目前的動線，前往海豹岩及大坪潮間帶的唯一路線就是經過八斗子漁村旁，因此，唯有團結的八斗子漁村，才有動能將大坪海岸及海豹岩永續經營，並結合八斗子漁村原有的文化保存及特色商家，讓八斗子漁村榮景再現。

沈錦豐表示，基隆鳥會在八斗子漁村當地沒有利益牽扯的困擾，希望能作為八斗子在地團體的膠合劑，第一步先提供資金釋出誠意，期望未來團結的八斗子漁村可以讓基隆市政府及海洋科技博物館重新思考八斗子漁村未來的發展，基隆鳥會也可以同時推展環境教育及宣揚自然海岸的保護。

申請海豹岩自然紀念物無下文，基隆鳥會決自力守護。圖／基隆鳥會提供
申請海豹岩自然紀念物無下文，基隆鳥會決自力守護。圖／基隆鳥會提供
申請海豹岩自然紀念物無下文，基隆鳥會決自力守護。圖／基隆鳥會提供
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基隆 象鼻岩 潮間帶

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