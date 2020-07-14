影／弘道「爺奶Color Walk 」健走 20日開放報名

「2020爺奶Color Walk 一起道老 精彩美好」台北場健走活動將於20日重新開放報名，健走大使蔡昌憲與連續6年參與健走不缺席的97歲沈甲憲爺爺今出席記者會，為預計在11月28日舉辦的5公里健走做準備。

弘道老人福利基金會指出，6年來，爺奶健走活動共吸引了1萬9325人報名，其中有269位90歲以上的長輩參與，活動也打破失能長輩的行動限制，讓輪椅長輩能在處處無障礙的大佳河濱公園中享受走出家門的愉悅感。

弘道今年邀請蔡昌憲擔任健走大使，年年參加的沈甲憲爺爺，今天也出席記者會。沈爺爺表示，因為不會騎車，所以外出都用走路，用雙腳走路是日常不可或缺的一環，退休後為了維持身體健康，他也加入登山隊，讓肌耐力保持良好狀態，直到年紀漸長，才慢慢地減少爬山的次數，但每天依舊用走路當作日常運動，今年當然不會錯過爺奶Color Walk，期待自己能夠用雙腳走到100歲。

菲特邦健康管理顧問有限公司的品諺老師今也示範健走前的暖身運動，要大家在健走前特別注意做好暖身，讓肌肉放鬆及緩和，才能用雙腳走得久、走的長。

「2020爺奶Color Walk 一起道老 精彩美好」台北場，除5公里勇腳里程，還有公益園遊會，讓參與的長輩及民眾能夠稍做休息、補充體力，現場也安排表演活動及摸彩，更準備了金嗓公司Super Song 500多媒體伴唱機等多項大獎。

即日起至8月20日開放報名，報名費用每人300元，80歲以上長輩及中低收入戶免費，名額2000位額滿為止，報名專線：02-2322-1735 弘道老人福利基金會台北服務處，或可上弘道老人福利基金會官方網站查詢。