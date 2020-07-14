醫師採介入性疼痛治療 緩解脊椎術後疼痛

台南市一名67歲李姓女子因車禍導致頸部脊椎損傷，經手術治療及復健後，肢體活動逐漸恢復至可自理生活，但肩頸嚴重疼痛感一直存在，經醫師評估後採用介入性疼痛治療得以緩解。

李姓女子今天前往奇美醫學中心感謝神經外科主治醫師洪翊傑。她說，2年前出車禍後因頸椎受傷，四肢無力幾近癱瘓。在接受頸部脊椎手術及復健後，肢體活動逐漸恢復至可自理日常生活，但雙側肩部至前臂外側的嚴重疼痛感一直存在。

她說，先前雖使用過很多種藥物，也打過止痛針，但沒有明顯改善，常痛到晚上睡不著，平常連手機都拿不太穩。

洪翊傑表示，以李女的案例來說，主因為椎間盤退化或頸部脊椎骨刺增生而導致頸椎神經孔狹窄，引起肩部及上肢疼痛，嚴重時導致上肢肌力下降。部分病人的疼痛在3個月內經藥物或復健治療會逐漸改善，若疼痛或無力持續，可評估以手術治療。

他說，經評估後建議李女，可藉由介入性疼痛治療方法中的神經阻斷術及高頻熱凝手術來改善。經第一次神經阻斷術後，確認疼痛來自於頸椎神經，再以高頻熱凝手術減緩神經痛症狀。李女於術後1個月回診時，肩部及手部疼痛問題已大幅改善，晚上不必再使用安眠藥就可入睡。

洪翊傑指出，對於頸椎神經根疼痛，學術上已有數篇研究支持高頻熱凝手術的療效，顯示有超過一半的病人疼痛可緩解50%，止痛效果維持6個月以上。但脊椎手術後所產生的新疼痛原因複雜，單一治療方法也許無法解決所有問題。病患應與醫師配合，藉合併數種治療策略並輔以復健，可有機會獲得一定程度改善。