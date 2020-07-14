美中博弈 前國發會主委陳添枝談台灣如何夾縫生存

美中貿易戰從2018年開打至今，碰上新冠疫情，全球經貿體系逐漸分裂，甚至可能演變成「去中國化」和「去美國化」兩系統的對抗。全球化好日子不再，小國面臨巨大的經濟風險時，只能被迫選邊站，還是有積極參與的空間？龍應台文化基金會本周六18日下午兩點至三點半，將邀請前國發會主委、台大經濟系名譽教授陳添枝就此題與大眾對談。

本次座談是龍應台文化基金會「夏季思沙龍」第一場，聯合報系願景工程等單位協辦。陳添枝將以「霸權經濟競合中—小國戰略是什麼？」為題，深論經濟成為戰略競爭，大國對峙下的小國挑戰是什麼？台灣將何去何從？講座由中央研究院院士吳玉山主持。

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