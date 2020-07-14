美中博弈 前國發會主委陳添枝談台灣如何夾縫生存
美中貿易戰從2018年開打至今，碰上新冠疫情，全球經貿體系逐漸分裂，甚至可能演變成「去中國化」和「去美國化」兩系統的對抗。全球化好日子不再，小國面臨巨大的經濟風險時，只能被迫選邊站，還是有積極參與的空間？龍應台文化基金會本周六18日下午兩點至三點半，將邀請前國發會主委、台大經濟系名譽教授陳添枝就此題與大眾對談。
本次座談是龍應台文化基金會「夏季思沙龍」第一場，聯合報系願景工程等單位協辦。陳添枝將以「霸權經濟競合中—小國戰略是什麼？」為題，深論經濟成為戰略競爭，大國對峙下的小國挑戰是什麼？台灣將何去何從？講座由中央研究院院士吳玉山主持。
【活動訊息】
霸權經濟競合中—小國戰略是什麼？
講者：陳添枝 臺大經濟系名譽教授
主持：吳玉山 中央研究院院士、中研院政治所特聘研究員
時間：7月18日（周六）14:00-15:30
連結：https://reurl.cc/rxOjLk（記得按下「參加」以便收到直播提醒）
直播協力夥伴：天下雜誌、風傳媒、城視報、財團法人公益平台文化基金會、財團法人台灣文創發展基金會、願景工程、Matters。
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