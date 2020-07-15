人稱「煮婦神器」的氣炸鍋 內行人揭這樣選才安心

爆紅氣炸鍋，近兩年成為最夯的廚房新寵！市場上各品牌百家爭鳴，吸引不少知名網紅、Youtuber爭相開箱實做料理。氣炸鍋免開火、零廚藝的特性，讓它不僅風靡「煮婦圈」，連單身小資族、租屋族也人手一台，進而帶動氣炸鍋買氣長紅。

▲氣炸鍋免開火、零廚藝，因此成為近年最夯的廚房新寵！ 圖／飛利浦 提供

除了可以減少食材油脂，守護家人的健康之外，操作簡單也是氣炸鍋的一大特色，號稱「連電器白癡都會使用」；一天三餐皆能用氣炸鍋打理，幫助忙碌的現代人省去許多料理時間，榮登能夠輕鬆下廚的神器首選！

然而，品牌選項眾多的氣炸鍋卻暗藏危機？許多消費者在挑選氣炸鍋時，常以CP值做為主要考量，忽略了這類「高溫烹調、高功率、高使用頻率」的三高電器，更需要注重機器本身的安全性。近期發生「氣炸鍋變爆炸鍋」的意外，不免令許多家中已有氣炸鍋的消費者感到不安，也讓許多尚在觀望氣炸鍋的消費者卻步。網友們在各大社群中討論原因，認為有可能是因不耐高溫走火、機身過熱導致爆炸，也有消費者在氣炸鍋網路社團表示，曾購買某品牌氣炸鍋，卻在開箱使用時聞到濃濃刺鼻的味道，之後發現是塑膠機身融化產生的化學異味，不曉得吃進肚子裡的食物摻雜了多少有害物質？由此可見，氣炸鍋的使用安全性和食安問題，皆是一大隱憂。

▲氣炸鍋的使用安全性，遠比CP值更重要。 圖／飛利浦 提供

「氣炸鍋是要能經得起200度高溫烹調的廚電，因此不只食用安全、使用安全也要注意，選擇從機身用料到機器運作都經過嚴格安檢的國際品牌，更可以確保烹調上的安全，也不擔心機器因高溫烘烤釋出有毒致癌物質。」

由於擁有料理老師和媽媽的雙重身分，JJ5色廚特別注重廚電的使用安全。通常媽媽在家庭裡扮演著多工角色，同時間要處理很多事情，一不小心就會忘記廚房裡有食物正在烹調，因此，務必選擇有高溫過熱保險機制的廚電，過熱時自動斷電，才能避免火災發生。

▲JJ5色廚提醒消費者，一定要選用經檢驗合格的廚電。 圖／飛利浦 提供

JJ5色廚自家使用的是飛利浦氣炸鍋，她表示：「無論從材質到功能設計，從內到外，飛利浦健康氣炸鍋都讓我使用起來很安心，也相當信賴飛利浦健康氣炸鍋的高規格品質要求。」

飛利浦健康氣炸鍋選用抗氧化耐高溫鋼板，與耐磨抗剝落的6層微米塗層，不會因為高溫烹調導致內鍋氧化生鏽，或因清洗造成塗層剝落。飛利浦更以顯微鏡30倍放大檢視氣炸鍋外觀，確保沒有肉眼無法察覺的裂痕，且全機經過600小時、200度高溫空燒測試，並經SGS檢測證明，苯乙烯等致癌物質零揮發。

▲飛利浦健康氣炸鍋有獨家過熱警示系統與自動斷電設計，安全無虞。 圖／飛利浦 提供