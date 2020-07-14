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口腔癌篩檢量降4成 民眾擔心疫情不想張口檢查

聯合報 / 記者簡浩正／台北即時報導
衛福部國健署呼籲，民眾不做口腔黏膜檢查檢查，死亡風險增加3成5，但若早期發現，存活率可以高達8成5，請民眾踴躍接受篩檢。 圖／國健署提供
衛福部國健署呼籲，民眾不做口腔黏膜檢查檢查，死亡風險增加3成5，但若早期發現，存活率可以高達8成5，請民眾踴躍接受篩檢。 圖／國健署提供

年奪3000多人性命的口腔癌是台灣青壯年男性最常見癌症，但上半年受到新冠肺炎疫情影響，口腔癌篩檢量硬生生掉了四成，衛福部國健署呼籲年逾30歲菸檳族趕緊篩檢，以免增加死亡風險。

國健署癌症防治組組長林莉茹表示，口腔癌是台灣男性10大癌症死因的第4位，也是我國青壯年男性最常見的癌症之一，據2017年癌症登記資料顯示，男性口腔癌發生個案人數有7058人，每天有19位口腔癌新發生案，其中30至64歲中壯年發生人數高達7成；另依去年死因統計，當年有3425人死於口腔癌。

馬偕醫院耳鼻喉科主任呂宜興表示，受新冠肺炎影響，今年1月下旬後，民眾減少進出醫院，各科看診人數都大減，耳鼻喉科減少五成，一直到6月解封，醫院看診人數才回溫。

但即使如此，呂宜興說，前院內洗腎、檢查肝病等患者數都回溫，但耳鼻喉科看診與檢查人數增幅仍緩慢，他說，原因出於「年SARS經驗讓民眾害怕。」他說，現在進醫院仍得戴口罩，而做口腔癌等相關口腔黏膜檢查得脫下口罩，讓不少民眾有顧慮，6月國內疫情解封，至今受檢者也僅回溫一成多。

另外，醫院配合國健署至工廠、工地等進行口腔癌高危險群篩檢活動，至今也仍因疫情暫停，也使口腔黏膜檢查篩檢數下降。

國健署表示，口腔黏膜檢查3分鐘就能揪出癌前病變，檢查是由醫師目視及觸診口腔黏膜，診斷是否有疑似癌前病變或癌症病兆，經口腔黏膜檢查發現7成6為癌前病變及早期癌症，癌前病變及早期癌症及時接受治療，5年存活率可高達8成5。呼籲有菸檳習慣的人，政府有補助30歲以上嚼檳榔包含已戒民眾或吸菸民眾，每2年1次口腔黏膜檢查，請民眾踴躍接受篩檢。

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