爸媽注意！全國8月中至8月底 暫停嬰幼兒卡介苗接種

衛福部疾管署公布，今年9月將恢復國產卡介苗提供嬰幼童疫苗接種服務，因應不同疫苗廠牌轉換期間，全國將於8月中至8月底暫停嬰幼兒卡介苗接種服務，提醒民眾這段期間如需帶嬰幼兒接種卡介苗，可提早或延後前往合約醫療院所進行接種。

現行卡介苗建議接種時程為出生滿5至8個月，疾病管制署慢性傳染病防治組組長黃彥芳表示，我國卡介苗委託國家衛生研究院製造，但因國產卡介苗製程不及供應接種需求，為避免疫苗短缺，現行使用日本製卡介苗是以專案進口方式採購，做為過渡時期替代方案。

因日本製卡介苗尚未取得國內藥品許可證，而國產卡介苗已可穩定供貨，因此自9月1日起，恢復以國產卡介苗供應嬰幼兒接種服務。黃彥芳指出，考量國產卡介苗與日本製卡介苗，二者稀釋方式及施打劑量有所不同。

為避免轉換期間新舊疫苗併存時，發生接種誤失，將於8月17日至8月31日期間，全國暫停卡介苗接種服務，以利接種單位確實完成疫苗轉換之各項前置準備作業。

在全國暫停卡介苗疫苗接種服務期間，如民眾有前往結核病高發生地區出國需求，因卡介苗原於出生後滿24小時即可進行接種，建議可提早於8月17日前，攜帶寶寶前往院所，向醫師說明欲提前接種原因，經由醫師進行卡介苗接種前評估，如無接種禁忌，可提前完成接種作業。