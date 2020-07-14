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家庭照顧者壓力大 研究：不影響健康

台灣醒報 / 記者許雅筑╱台北報導
近期研究透過觀察照顧者的發炎性生物指標後發現，家庭照顧者在9年內的健康變化，與常人相比並沒有太大的差別。(photo by Matthias Zomer on Pexels )
近期研究透過觀察照顧者的發炎性生物指標後發現，家庭照顧者在9年內的健康變化，與常人相比並沒有太大的差別。(photo by Matthias Zomer on Pexels )

家庭照顧者的健康並不會因為壓力而受到影響！家庭照顧者常會面臨龐大且慢性的壓力，而一般認為這樣的壓力會影響照顧者的健康。但近期發表於《美國國家科學院院刊》的研究透過觀察照顧者的發炎性生物指標後發現，家庭照顧者在9年內的健康變化，與常人相比並沒有太大的差別。

根據《Medical Xpress》報導，來自約翰霍普金斯大學醫學院的研究團隊找到了239位年齡大於或等於45歲的家庭照顧者進行實驗，同時也找了一組對照組進行比對。兩組的年齡、性別、種族、教育程度、婚姻狀況、自我評估的健康狀況與心血管疾病病史的自陳報告均類似。

研究團隊在實驗組的受試者還未成為家庭照顧者之前，先抽取兩組受試者的血液，9年後，再次對受試者進行訪問並取得其血液與尿液樣本。接著，研究團隊針對受試者6種發炎性生物指標（與孤單、憂鬱症、免疫力受抑制、癌症與死亡率增高相關）進行比較與分析。

結果發現，9年的期間內，實驗組與對照組受試者，其發炎性生物指標的變化並沒有太大的差別。6種指標中只有腫瘤壞死因子受體1（TNFR1）的變化在兩組之間有稍稍的差距，而這是家庭照顧的慢性壓力所導致的些微全身性發炎反應，並不需要太擔心。

根據《每日科學》報導，過去社會總認為成為失能家庭成員的照顧者會有健康上的影響，這不只會讓照顧者卻步，也會讓需要照顧的家庭成員產生罪惡感。研究人員表示，上述研究的目的，便是讓家庭照顧者與被照顧者都能安心。

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憂鬱症 婚姻

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