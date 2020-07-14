搭配森林遊樂區免費入園一次 國光客運推薦5直達路線

炎炎夏日，不少民眾喜歡往高海拔山區避暑，不僅林務局推出全台12處國家森林遊樂園免費入園一次優惠，國光客運也推薦五條直達路線，包括太平山、阿里山、台東知本、屏東墾丁、屏東雙流等，不用自己開車就可以由南玩到北。

國光客運表示，最受遊客歡迎的是宜蘭太平山國家森林遊樂區，無論平日假日皆可搭乘1750路線從宜蘭與羅東直達太平山。國光客運還提供優先預訂「蹦蹦車」座位，又還新增停靠「見晴懷古步道」站牌，縮短遊客步行至太平山莊路途。

國光客運表示，由昔日伐木運材機具改裝而成的太平山「蹦蹦車」，因行駛過程會發出「蹦！蹦！」聲響而得名，歷經半年工程修復，近日終於恢復全線通車，開放式車廂沒有窗戶隔離，可以近距離接觸百年巨樹林自然景觀。

此外，周五、周六晚間發車的台北直達阿里山國家森林遊樂區的1835線，抵達時間為隔天凌晨，長期以來被暱稱為「日出專車」，是小資族前往欣賞雲海、曙光與千年神木群最經濟實惠的選擇。

國光客運表示，從高雄出發的則有1778線台東知本國家森林遊樂區、1778A線屏東雙流國家森林遊樂區以及9189線屏東墾丁國家森林遊樂區，走訪曾被票選為台灣第二美瀑的雙流瀑布等私房景點，體驗亞熱帶森林豐富自然生態資源。