來不及打疫苗 3個月男嬰成台灣史上最幼日本腦炎確診者

七月才剛過一半，繼前一周國內新增5例日本腦炎確定病例，衛福部疾管署今公布，國內增4例日本腦炎病例。為台中市潭子區50多歲男性(於南投縣南投市租屋)、新北市三重區60多歲男性、桃園市八德區40多歲男性及彰化縣大村鄉3個多月男嬰，更是台灣史上年紀最小確診者。

疾管署防疫醫師林詠青表示，上周新增的4人發病日分別為6月24日(台中市潭子區)及6月30日(新北市三重區、桃園市八德區及彰化縣大村鄉)，分別有發燒、頭痛、步態不穩、意識不清、抽搐等症狀，經就醫通報後確診。目前除台中市個案已出院外，其餘3人仍在住院治療。

林詠青表示，彰化縣大村鄉3個多月男嬰是自1999年將日本腦炎列為法定傳染病後，台灣史上年紀最小確診者，六月下旬開始有高燒不退狀況，後病程惡化，甚至出現抽蓄症狀，醫師驚覺該男嬰恐出現腦炎症狀，轉至大醫院救治。

林詠青說，男嬰住家有養豬場，研判為可能病媒蚊可能出處。由於日本腦炎疫苗是活性減毒疫苗，幼兒需15個月以上才可接種，建議家有還不到接種年紀的孩子，家長應加強防蚊措施；若孩童年齡小於兩個月不建議使用含敵避成分防蚊液，在蚊媒較多的季節應避免外出。

林詠青表示，大部分的人感染日本腦炎後大多無明顯症狀，少數會有頭痛、發燒或無菌性腦膜炎，嚴重則可能出現意識改變、對人時地不能辨別、全身無力、腦神經功能損傷、輕癱等，甚至幼兒康復後也可能出現智力受損等後遺症。最有效的預防方法為接種日本腦炎疫苗。

4名確診個案中，台中市個案主要於南投市租屋處及工作地活動，其租屋處附近有水稻田及鴿舍，研判於租屋處周邊感染的可能性較高；桃園市、彰化縣個案住家周邊分別有鴿舍、養豬場或禽畜場，研判2人於住家附近感染的可能性較高。

值得注意的是，新北市個案住家周邊雖有鴿舍，但他潛伏期間曾至屏東縣長治鄉探訪友人及旅遊，友人住家周邊有豬舍，感染源待進一步釐清。衛生單位已前往個案活動地周邊進行捕蚊燈懸掛及誘捕病媒蚊等防治措施，同時加強對當地民眾衛教宣導。

疾管署監測資料顯示，國內今(2020)年迄今共13例確診病例，個案居住地分別為桃園市3例、彰化縣、高雄市及屏東縣各2例、新北市、台中市、嘉義縣及台南市各1例，個案活動地附近多有高風險環境。

目前正值流行高峰，呼籲民眾於高風險環境活動應加強防蚊措施，並按時帶家中滿15個月以上幼兒接種日本腦炎疫苗，一般民眾如自覺有感染風險，可評估自費接種疫苗。