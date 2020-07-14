快訊

監測發現大屯山2公里火山通道 中研院：岩漿可能通過

搶三倍券攻略 避開3大地雷時段

聯合報 / 記者洪敬浤蔡容喬張曼蘋陳雅玲
紙本振興三倍券將於15日起開放郵局領取，各地郵局都已開始備戰。記者陳雅玲／攝影
紙本振興三倍券將於15日起開放郵局領取，各地郵局都已開始備戰。記者陳雅玲／攝影

振興三倍券實體券15日起正式發售，各地郵局如臨大敵，基層郵局建議避開3大地雷時段，開賣前3天、人力最少的中午時段與業務最忙的星期一。中華郵政副總經理郭純陽呼籲，領券時間長達半年，不必擠在前幾天排隊，請發揮「我OK你先領」的精神。

三倍券超商預購與電子綁定約1100萬人次，等於將有1000多萬人湧入郵局購買實體券。各地郵局為因應爆炸性人潮，已沙盤推演人潮爆量、動線分流演練。

・爆炸性搶券人潮 郵局18、25日周六加班

郭純陽說，除依身分證字號單雙號分流，18、25日這兩天郵局加班，周六未營業的支局上午9點到下午5點只辦理振興券業務，原本周六上午營業的支局業務照常，下午會加入發放行列。

高雄郵局預估將出現爆炸性人潮，副局長李瑞華說，新興郵局、鳳山郵局、岡山郵局將會是搶購熱點，每天預估有1200至1400份三倍券被領走，開放領券第一周會爆出人潮，但郵局還有郵務、儲匯等業務要處理，將調度一半人力處理振興券，也派出上百人到偏鄉郵局支援到7月底。

台中郵局強調，都會區申購管道較多，反而是鄉鎮或偏鄉郵局員工少，當地甚至沒有超商，居民多會前往郵局預購；台中郵局預估，梨山、谷關與和平郵局反而會較擁擠，已與當地里鄰長溝通，請民眾分批購買，不要一窩蜂來郵局排隊。

雲林郵局局長吳順吉表示，雲林縣人口超過68萬人，但郵局只收到14萬份紙本三倍券，數量比預期的還要少，為避免民眾浪費時間排隊又領不到券，雲林縣各支局已自製看板，公告各郵局每天最大發放量。

・三大地雷時段 領券務必迴避

基層郵局表示，領三倍券要避開3大地雷時段，15日開賣初期，一定有很多搶購人潮，建議至少避開前三天，第四天18日周六全國多數郵局都加班，平常周六不營業的，當天從早到晚只辦理三倍券業務，速度會比平日快。

雲林郵局表示，郵局除了賣三倍券，還有郵政、儲匯等業務同時進行，中午時段人最多，但郵局員工輪流用餐、受理櫃檯少，很多鄉鎮郵局員工少，中午時段甚至會關門不營業，以雲林縣為例，全縣有39個支局，其中14個中午休息1小時，建議避開中午時段，可減少排隊擠爆。

至於第三個地雷時段，郵局人員強調，每周一都是郵局人最多、業務最繁忙的時候，因為經歷周休二日，很多人得到郵局辦郵務或儲匯，再加上得撥出部分人力辦理振興券業務，當天郵局肯定是擠破頭，建議避免周一到郵局。

・搶三倍券攻略 聰明買免排隊

如何聰明購買三倍券？台中郵局評估，目前超商預購等已超過1100萬份，中央首波印刷1200萬份實體券，主要將供應給超商通路，郵局領到的份數較少，為避免排隊擁擠，建議上網預約20日以後的領券時間；如果想直接去郵局購買，建議先上三倍券網路地圖，查明各支局的票券份數，以免撲空。

高雄郵局建議，各支局每天上午會公布供應券數，民眾要縮短排隊時間，可先到郵局領號碼牌，依規畫時段回來領取，建議準備好有照片的健保卡與1000元紙鈔，可避免數鈔票浪費時間，如果健保卡沒有照片，也得另備身分證等有照片的證件來核對。

高雄郵局建議，三倍券可以代領，一次最多可領取5份，被代領者健保卡不必有照片，也不受身份證單雙號限制，以「團購」精神揪團代領三倍券，也可避免多人排隊的困擾。中華郵政呼籲，領券期間長達半年，實在不必擠在前幾天搶購，中央已在研擬「晚鳥」優惠方案，越晚領券有機會搶更多優惠。

紙本振興三倍券將於15日起開放郵局領取，因三報券到貨數量比預期的還要少，為避免民眾浪費時間排隊又領不到券，雲林縣各支局已自製看板公告每天各局最大發放量，若當天數量發放完畢將即時公告。記者陳雅玲／攝影
紙本振興三倍券將於15日起開放郵局領取，因三報券到貨數量比預期的還要少，為避免民眾浪費時間排隊又領不到券，雲林縣各支局已自製看板公告每天各局最大發放量，若當天數量發放完畢將即時公告。記者陳雅玲／攝影
紙本振興三倍券將於15日起開放郵局領取，因三報券到貨數量比預期的還要少，為避免民眾浪費時間排隊又領不到券，雲林縣各支局已自製看板公告每天各局最大發放量。記者陳雅玲／攝影
紙本振興三倍券將於15日起開放郵局領取，因三報券到貨數量比預期的還要少，為避免民眾浪費時間排隊又領不到券，雲林縣各支局已自製看板公告每天各局最大發放量。記者陳雅玲／攝影
振興三倍券領購20日上路，高雄新興郵局因應屆時可能湧現爆炸性人潮，已預先規畫出一半空間作為領購專區，與辦理郵務民眾分流，避免到時被塞爆。記者蔡容喬／攝影
振興三倍券領購20日上路，高雄新興郵局因應屆時可能湧現爆炸性人潮，已預先規畫出一半空間作為領購專區，與辦理郵務民眾分流，避免到時被塞爆。記者蔡容喬／攝影

新冠肺炎 三倍券 疫情紓困

延伸閱讀

振興券明天發售 高雄郵局：可避開兩個人潮最多時段

到郵局領三倍券如何更省時？經濟部教你這2招

中華郵政發放三倍券 林佳龍籲依身分證尾數分流

三倍券開賣壓力超級大 中華郵政：會用辦喜事心情迎接

相關新聞

領振興3倍券避開前3天？學者：別在第一周

明天開始領振興三倍券實體券，民眾收到便利商店的簡訊通知，都建議避開前3天領取，不過學者統計網路討論聲量，建議避開前一周，...

三倍券7月15日登場！超商規劃雙管道、四步驟領券流程

首批振興三倍券將陸續到店，民眾將可在便利商店正式領取，其領取流程與各家加碼優惠更是眾所矚目，儼然已成為全民參與的全台最大...

振興券明開賣 林佳龍拍片分享「購買秘訣」

振興三倍券明天即將在郵局開賣，面對1000萬人還沒預約、綁定三倍券，中華郵政坦言壓力超級大。交通部長林佳龍今也在臉書上傳...

農遊券今午首抽165萬人人有獎 把握7月18日前最後登記

配合三倍券提振國內經濟，農委會砸12.5億元推出500萬份農遊券，每張面額250元，可到農會、觀光果園、森林遊樂區消費，...

振興三倍數位券15日0時起紀錄消費 紙本9時領取

振興三倍券即將上路，紙本券將在15日上午9時開放民眾領取，數位券則搶先一步，從0時起就能啟用消費

搶三倍券攻略 避開3大地雷時段

振興三倍券實體券15日起正式發售，各地郵局如臨大敵，基層郵局建議避開3大地雷時段，開賣前3天、人力最少的中午時段與業務最...

振興券明天發售 高雄郵局：可避開兩個人潮最多時段

各地郵局明天起販售振興三倍券，高雄全市157個支局同步發售。高雄郵局表示，預估郵局剛開門營業與中午休息時間，這兩個時段會...

3倍券明上路！黃偉哲潘孟安合體 推「南旅屏遊」瘋暑假

為推動後疫情國旅觀光，台南市長黃偉哲、屏東縣長潘孟安今天聯手出擊，組成觀光聯盟陣營，推出雙城觀光旅遊，透過「酷卡抽好禮」...

護送三倍券責任重大 高雄警：就像護鈔分配責任區

振興三倍券將在明天上路，三倍券如何用成了熱門話題，各地警方也忙著護送三倍券到超商，有警員說，就像是護鈔勤務，每個分局有分...

到郵局領三倍券如何更省時？經濟部教你這2招

到郵局領三倍券如何可以更省時？經濟部今（14）日建議，最好上網先預約，或者晚幾天去。

振興三倍券明開跑 蘇貞昌再籲：不急在前三天領取

振興三倍券即將於15日上路，行政院長蘇貞昌今（14）日再次呼籲，現在已有1,000多萬人已經預訂、預購振興三倍券，如果民...

三倍券怎麼用？陳其邁：應該會來綁手機

民進黨高雄市長補選參選人陳其邁今天參訪KO－IN智高點高雄智慧科技創新園區時，被問到是否有與家人討論三倍券要怎麼用？他說...

熱門新聞

在台積電的最後一天應該要做什麼？ 同行指1食物一定要吃

農遊券今午首抽165萬人人有獎 把握7月18日前最後登記

7-11推三倍券晚鳥優惠 免費招待星巴克、CITY CAFE

明天郵局領紙本3倍券 排隊前該知道的3件事

怕周三擠爆 三倍券晚領有優惠

三倍券簡訊序號全搞混 網友曝一方法秒解惑

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。