搶三倍券攻略 避開3大地雷時段

振興三倍券實體券15日起正式發售，各地郵局如臨大敵，基層郵局建議避開3大地雷時段，開賣前3天、人力最少的中午時段與業務最忙的星期一。中華郵政副總經理郭純陽呼籲，領券時間長達半年，不必擠在前幾天排隊，請發揮「我OK你先領」的精神。

三倍券超商預購與電子綁定約1100萬人次，等於將有1000多萬人湧入郵局購買實體券。各地郵局為因應爆炸性人潮，已沙盤推演人潮爆量、動線分流演練。

・爆炸性搶券人潮 郵局18、25日周六加班

郭純陽說，除依身分證字號單雙號分流，18、25日這兩天郵局加班，周六未營業的支局上午9點到下午5點只辦理振興券業務，原本周六上午營業的支局業務照常，下午會加入發放行列。

高雄郵局預估將出現爆炸性人潮，副局長李瑞華說，新興郵局、鳳山郵局、岡山郵局將會是搶購熱點，每天預估有1200至1400份三倍券被領走，開放領券第一周會爆出人潮，但郵局還有郵務、儲匯等業務要處理，將調度一半人力處理振興券，也派出上百人到偏鄉郵局支援到7月底。

台中郵局強調，都會區申購管道較多，反而是鄉鎮或偏鄉郵局員工少，當地甚至沒有超商，居民多會前往郵局預購；台中郵局預估，梨山、谷關與和平郵局反而會較擁擠，已與當地里鄰長溝通，請民眾分批購買，不要一窩蜂來郵局排隊。

雲林郵局局長吳順吉表示，雲林縣人口超過68萬人，但郵局只收到14萬份紙本三倍券，數量比預期的還要少，為避免民眾浪費時間排隊又領不到券，雲林縣各支局已自製看板，公告各郵局每天最大發放量。

・三大地雷時段 領券務必迴避

基層郵局表示，領三倍券要避開3大地雷時段，15日開賣初期，一定有很多搶購人潮，建議至少避開前三天，第四天18日周六全國多數郵局都加班，平常周六不營業的，當天從早到晚只辦理三倍券業務，速度會比平日快。

雲林郵局表示，郵局除了賣三倍券，還有郵政、儲匯等業務同時進行，中午時段人最多，但郵局員工輪流用餐、受理櫃檯少，很多鄉鎮郵局員工少，中午時段甚至會關門不營業，以雲林縣為例，全縣有39個支局，其中14個中午休息1小時，建議避開中午時段，可減少排隊擠爆。

至於第三個地雷時段，郵局人員強調，每周一都是郵局人最多、業務最繁忙的時候，因為經歷周休二日，很多人得到郵局辦郵務或儲匯，再加上得撥出部分人力辦理振興券業務，當天郵局肯定是擠破頭，建議避免周一到郵局。

・搶三倍券攻略 聰明買免排隊

如何聰明購買三倍券？台中郵局評估，目前超商預購等已超過1100萬份，中央首波印刷1200萬份實體券，主要將供應給超商通路，郵局領到的份數較少，為避免排隊擁擠，建議上網預約20日以後的領券時間；如果想直接去郵局購買，建議先上三倍券網路地圖，查明各支局的票券份數，以免撲空。

高雄郵局建議，各支局每天上午會公布供應券數，民眾要縮短排隊時間，可先到郵局領號碼牌，依規畫時段回來領取，建議準備好有照片的健保卡與1000元紙鈔，可避免數鈔票浪費時間，如果健保卡沒有照片，也得另備身分證等有照片的證件來核對。