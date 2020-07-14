OL吃益生菌反而脹氣 就醫才發現是胃食道逆流

「巴豆肚肚又脹氣了？來包益生菌吧！」現代人壓力大、生活作息不正常導致腸胃問題多，益生菌成了必備的隨身寶物。但是30多歲的林小姐，因胃酸過多、消化不良等問題頻頻發生，因沒有時間看醫師，便自行增加益生菌的用量，結果脹氣反而更加嚴重，就醫才發現患有胃食道逆流。

藥害救濟基金會藥師趙必暉提醒，針對想改善的症狀可先向醫師或藥師諮詢適合的益生菌產品；且僅是保健食品，只可作為日常生活的補充功效，而非正規醫療，因此食用後仍無法改善症狀，便應就醫治療。

新光醫院家醫科柳朋馳表示，益生菌依據目的不同而有不同菌種，也些強調整腸健胃、有些標榜可改善過敏或是預防女性私密處感染。

原則上益生菌並不會加重胃食道逆流，若是因腸胃消化而導致胃食道逆流，吃益生菌或有改善，如果一直未見效，可能和所吃的菌種不對有關。但若是因結構性問題而造成的胃食道逆流，如胃排空障礙、橫隔膜疝氣等，益生菌吃再多都沒有效。

而市面上的益生菌產品種類琳瑯滿目，除了可從優格和優酪乳補充外，也有做成粉狀、錠狀產品；菌種也有比菲德氏B菌、嗜酸乳桿菌等各式益生菌。可依照各家廠牌的建議用量服用，通常症狀期會使用較多，好讓益生菌在腸道內定植，待維持期再減少劑量。

柳朋馳表示，並沒有特定廠牌和特定菌種的益生菌比較好，但選擇合適的菌種和劑型很重要。首先須了解自己想改善的目標，例如：脹氣或是便秘，若是吃了一至三個月都沒有改善，便可換一個菌種試試看。

另外，有些乳糖不耐或是對牛奶或乳製品過敏者，若是以優格和優酪乳的方式補充益生菌，可能反導致更嚴重的腹瀉或是脹氣等症狀，因此可以改用粉狀或錠狀的產品。

而常被添加在益生菌食品的「糞腸球菌」及「屎腸球菌」，趙必暉說，因國外研究發現部分菌株可能帶有抗藥性基因，吃進人體後可能轉殖到其他細菌上，進而造成抗藥性致病菌的風險。因此我國也針對這兩種菌株有使用限制，除非經過檢驗確認食用安全性，否則不得使用。

雖然九成以上的民眾都可安心使用益生菌，但柳朋馳提醒，因益生菌常為繁殖力高的菌種，細胞代謝快，因此高尿酸血症的患者應盡量避免食用。

趙必暉也提醒，購買市售益生菌產品前，要特別留意產品成分及許可標章，最好先應諮詢醫療專業人員，選擇自己適合的產品。