嘉義市今午全台最高溫 最新統計每天10人熱衰竭送醫

中央氣象局觀測顯示，嘉義市今天下午12時50分達36.4度，為全台最高溫，市府環保局今天上午11點到2點出動灑水車降溫，近日嘉義市持續高溫，衛生局最新統計平均每天都有10人因熱衰竭送醫，昨天還有中年男子中暑昏倒，耳溫高達41.2度，消防局緊急送醫才挽回一命。

年約50歲中年男子「阿勇」，昨天下午因家中通風不良，導致熱中暑昏倒，全身無汗，經消防員到場用毛巾及冰塊，置於頸部等大動脈處，並以礦泉水持續沖全身降溫，靜脈注射急救送醫。

市府衛生局統計，上周每天平均都有10人因熱衰竭送醫，其中農民、工人、軍人等戶外工作者居多，還有在海邊遊憩的民眾，都是因在室外無遮蔽物造成熱衰竭，反而外送員因騎車時有風吹，不易中暑，另外在家中長者因節省未開冷氣，在不通風的室內中暑。

環保局指出，因應高溫派出灑水車，柏油、水泥路面沒有透水性，受太陽照射後會吸收大量的熱量，使得路面的溫度增高，夏天正午的溫度更可高達攝氏60度以上，透過灑水降溫可降低10度以上。