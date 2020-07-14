200元玩遍淡水陸海空 新北捷運搶商機

行政院推出三倍振興券將在7月15日上路，新北捷運公司與淡水福容大飯店以及台北航運合作，將在18日起推出200元的「陸海空聯票」，不僅無限次搭淡海輕軌，可以搭乘漁人碼頭的情人塔、台北航運的船票，暢遊淡水的陸海空。

新北捷運公司說，新冠肺炎疫情趨緩後，為振興旅遊並吸引旅客到淡水，同時還提升淡海輕軌的運量，因此與淡水飯店、航運業合作，推出市值310元的陸海空聯票，民眾可用現金或三倍券購買，只要200元就可以入手。

捷運公司指出，票券包含輕軌單日無限次數搭乘的一日券，以及淡水福隆飯店的情人塔單人券，也可到漁人碼頭搭乘直到淡水老街的客船單程票，旅客可以一次體驗體驗淡海新市鎮、漁人碼頭與淡水老街3種不同的旅遊特色。

陸海空聯票可至淡海輕軌V01紅樹林站售票窗口購買，捷運公司說，淡水有好拍照、好約會的地方，還有不少美味餐館，更有適合親子遊玩的地方，若喜歡騎乘自行車的可也不能錯過，已整理5大旅程給旅客參考。

捷運公司建議，旅客可藉由輕軌遊玩5大旅程，傍晚能到漁人碼頭搭乘情人塔欣賞360度淡水河美景及淡水夕陽，結束後再搭乘客船前往老街，體驗老淡水的人文與美食。