加強精神患者護送就醫 衛福部設24小時緊急處置專線

去年七月，鐵路殺警案事件引發社會譁然，鄭姓男子持刀攻擊鐵路警察李承翰，嘉義地院宣判鄭姓男子無罪。社安網被批判「漏洞百出」，當時衛福部心口司司長諶立中曾說，鄭男在案發前並非無跡可尋，但卻無人願意向他伸出援手。為改善上述現況，衛福部將於16日成立「精神醫療緊急處置專線」，供警消等專業單位第一時間協助疑似或是精神疾病患者。

衛福部心口司科長賴淑玲表示，無論是警消、社工或是公衛人員，常於第一線面對到社區中疑似精神患者或是精神患者，但他們外觀皆與常人無異，僅有少數行為不同於常人，過去常接到警消反應，「他們就看起來都正常人，只是常常來鬧事，不可能因此把他們安置送醫」。

賴淑玲表示，各縣市衛生局雖然都有設置通報系統，警消人員等可依照民眾反應的狀況，通報給相關單位，依照指示確認是否可以緊急安置，不過各地的聯繫電話以及通報單位都不一致，像是資源較豐富的六都才比較有可能設置24小時的專線，一般多是下班後，留言待處理。

根據台北市以及新北市已設置24小時專線的經驗，白天的來電數與小夜的來電數相當，大夜班相對少，不過相信各縣市需求不一，應仍有24小時專線的需求。

因此，除了現有各縣市的資源以外，衛福部心口司設立精神醫療緊急處置線上諮詢服務專線（049）255-1010，從7月16日起正式上線，等同雙軌給予協助。

賴淑玲表示，該專線目前是提供給警消、警衛、社工、公衛護士、醫療人員等專業人士，第一時間可以撥打的24小時電話，負責專線接聽的人員皆是精神醫學專業人士，會依照警消提供的訊息，給予警消等單位護送就醫的線上指引，減少社區滋事事件發生，也能即時協助患者就醫。

一般民眾對於社區內疑似精神疾病或是精神疾病滋事等通報，目前可以致電給當地衛生局，由當地衛生局判定，是否需要緊急送醫。