快訊

監測發現大屯山2公里火山通道 中研院：岩漿可能通過

聽新聞
test
0:00 / 0:00

加強精神患者護送就醫 衛福部設24小時緊急處置專線

聯合報 / 記者陳雨鑫／台北即時報導
衛福部將於16日成立「精神醫療緊急處置專線」，供警消等專業單位第一時間協助疑似或是精神疾病患者。圖／123RF
衛福部將於16日成立「精神醫療緊急處置專線」，供警消等專業單位第一時間協助疑似或是精神疾病患者。圖／123RF

去年七月，鐵路殺警案事件引發社會譁然，鄭姓男子持刀攻擊鐵路警察李承翰，嘉義地院宣判鄭姓男子無罪。社安網被批判「漏洞百出」，當時衛福部心口司司長諶立中曾說，鄭男在案發前並非無跡可尋，但卻無人願意向他伸出援手。為改善上述現況，衛福部將於16日成立「精神醫療緊急處置專線」，供警消等專業單位第一時間協助疑似或是精神疾病患者

衛福部心口司科長賴淑玲表示，無論是警消、社工或是公衛人員，常於第一線面對到社區中疑似精神患者或是精神患者，但他們外觀皆與常人無異，僅有少數行為不同於常人，過去常接到警消反應，「他們就看起來都正常人，只是常常來鬧事，不可能因此把他們安置送醫」。

賴淑玲表示，各縣市衛生局雖然都有設置通報系統，警消人員等可依照民眾反應的狀況，通報給相關單位，依照指示確認是否可以緊急安置，不過各地的聯繫電話以及通報單位都不一致，像是資源較豐富的六都才比較有可能設置24小時的專線，一般多是下班後，留言待處理。

根據台北市以及新北市已設置24小時專線的經驗，白天的來電數與小夜的來電數相當，大夜班相對少，不過相信各縣市需求不一，應仍有24小時專線的需求。

因此，除了現有各縣市的資源以外，衛福部心口司設立精神醫療緊急處置線上諮詢服務專線（049）255-1010，從7月16日起正式上線，等同雙軌給予協助。

賴淑玲表示，該專線目前是提供給警消、警衛、社工、公衛護士、醫療人員等專業人士，第一時間可以撥打的24小時電話，負責專線接聽的人員皆是精神醫學專業人士，會依照警消提供的訊息，給予警消等單位護送就醫的線上指引，減少社區滋事事件發生，也能即時協助患者就醫。

一般民眾對於社區內疑似精神疾病或是精神疾病滋事等通報，目前可以致電給當地衛生局，由當地衛生局判定，是否需要緊急送醫。

衛生局 患者 衛福部

延伸閱讀

鐵路警殉職滿1年 李承翰母盼司法還公道

李承翰父告別式 徐國勇弔唁

影／鐵警李承翰父公祭 徐國勇：會持續關注訴訟發展

影／不會去聽庭 李承翰母親：每開一次就難過一次

相關新聞

中研院監測大屯山 發現2公里火山通道

中研院團隊經長期監測，繼認定大屯火山和龜山島為活火山後，近日在大屯山群大油坑附近發現深度約2公里、直徑500公尺的火山通...

金門牛結節疹若傳到本島 陳吉仲：牛奶會沒得喝

金門日前爆發國內首例牛結節疹確診案例，研判從中國福建傳來，農委會主委陳吉仲今天接受「周玉蔻嗆新聞」專訪時表示，要全力防止...

來不及打疫苗 3個月男嬰成台灣史上最幼日本腦炎確診者

七月才剛過一半，繼前一周國內新增5例日本腦炎確定病例，衛福部疾管署今公布，國內增4例日本腦炎病例。為台中市潭子區50多歲...

【防疫汙染1】口罩成新海洋殺手 塑膠微粒恐大舉入侵食物鏈

台灣上半年疫情緊繃，口罩用量暴增，用完成了垃圾，環保團體近期在河岸、海岸發現許多被丟棄的口罩，擔心口罩流入河海，成了殺害鯨豚等生態的暗器，塑膠材質裂化分解成塑膠微粒，恐進入食物鏈。

爸媽注意！ 全國8月中至8月底暫停嬰幼兒卡介苗接種

衛福部疾管署公布，今年9月將恢復國產卡介苗提供嬰幼童疫苗接種服務，因應不同疫苗廠牌轉換期間，全國將於8月中至8月底暫停嬰...

搭配森林遊樂區免費入園一次 國光客運推薦5直達路線

炎炎夏日，不少民眾喜歡往高海拔山區避暑，不僅林務局推出全台12處國家森林遊樂園免費入園一次優惠，國光客運也推薦五條直達路...

OL吃益生菌反而脹氣 就醫才發現是胃食道逆流

「巴豆肚肚又脹氣了？來包益生菌吧！」現代人壓力大、生活作息不正常導致腸胃問題多，益生菌成了必備的隨身寶物。但是30多歲的...

200元玩遍淡水陸海空 新北捷運搶商機

行政院推出三倍振興券將在7月15日上路，新北捷運公司與淡水福容大飯店以及台北航運合作，將在18日起推出200元的「陸海空...

嘉義市今午全台最高溫 最新統計每天10人熱衰竭送醫

中央氣象局觀測顯示，嘉義市今天下午12時50分達36.4度，為全台最高溫，市府環保局今天上午11點到2點出動灑水車降溫，...

加強精神患者護送就醫 衛福部設24小時緊急處置專線

去年七月，鐵路殺警案事件引發社會譁然，鄭姓男子持刀攻擊鐵路警察李承翰，嘉義地院宣判鄭姓男子無罪。社安網被批判「漏洞百出」...

暑假兒少保護案件通報高峰 親子相處3口訣避免衝突

放暑假，台北市家防中心主任陳淑娟表示，依據2017年至2019年的兒少保護調查統計，每年7至9月，兒少保護案件占全年度2...

日月潭開通台灣好行車埕線 未來從水岸玩到山城

串連日月潭與車埕兩大旅遊熱點，日月潭國家風景區上午宣布開闢台灣好行車埕線，創造國旅新玩法，不過30分鐘，遊客就可以從日月...

熱門新聞

財神爺在等你！威力彩中獎號碼出爐 獎金飆16.2億

中午萬安演習！人車不管制 手機收「空中威脅告警」簡訊

你的機會來了！威力彩連槓龜44期 下期頭獎上看18.3億　

熱帶性低氣壓生成！明天最接近台灣 不排除登陸

電費飆9千！定溫29度吹24小時 網友搖頭：這款冷氣很正常

今天13：30萬安演習發「飛彈來襲警報」 恐龍哥可安心上路

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。