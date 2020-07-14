暑假兒少保護案件通報高峰 親子相處3口訣避免衝突

放暑假，台北市家防中心主任陳淑娟表示，依據2017年至2019年的兒少保護調查統計，每年7至9月，兒少保護案件占全年度20%至22%，暑期正是兒少保護案件通報的密集時間點，且多數都是因親子衝突、及不當管教。

為了避免親子衝突，北市家庭暴力暨性侵害防治中心趁暑假來臨，也加強宣導「親子相處3口訣」，包括「深呼吸、閉眼睛、停（止動作）看（看周遭）聽（孩子說）」，讓自己緩和一下，轉換一下情緒，就可以避免傷害孩子身體和親子關係的行為。

「暑假作業寫完沒？」「怎麼都不幫忙做家事？」「整天在家只知道玩手機、玩電腦」、「不是說什麼時候要回來？現在都幾點了」陳淑娟說，這些都是親子間常有的對話，甚至放暑假，因孩子在家時間多，往往寫暑假作業、生活安排等，造成親子相處劍拔弩張，加上高溫，恐產生嚴重的親子言語或肢體衝突，破壞了長久經營的親子關係。

陳淑娟表示，暑期正是兒少保護案件通報的密集時間點，提醒家長暑假來臨，應先妥善規劃孩子暑期生活之安排，像是安親班、才藝班、夏令營等，隨著新冠肺炎疫情逐漸趨緩，假日亦可安排戶外踏青、親子旅遊等促進親子關係之活動。

今年北市家防中心及財團法人張老師基金會台北分事務所，也與知名圖文創作者「狗與鹿」合作製作兒少保護動畫短片，透過簡單溫馨的動畫，提倡正向親子管教策略，喚醒被遺忘的親子關係。

陳淑娟也提醒，家長別讓6歲以下孩童獨處，或交給不適當之人照顧，另外亦須注意居家安全，避免其誤食藥物、玩具、或從高處跌落、遭熱水燙傷等。若安排上有任何困難，亦可尋求親友或可至臺北育兒網查詢相關資源。