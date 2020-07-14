日月潭開通台灣好行車埕線 未來從水岸玩到山城

串連日月潭與車埕兩大旅遊熱點，日月潭國家風景區上午宣布開闢台灣好行車埕線，創造國旅新玩法，不過30分鐘，遊客就可以從日月潭沿線玩到車埕，沿路經過全台最迷你水庫、全台唯一活盆地景觀、台灣現有最古老蛇窯等景點，打通潭西南軸線的觀光廊道，帶領旅客深入體驗山城秘境。

處長洪維新表示，日月潭一直是國內外遊客首選目的地，而集集支線的終點站車埕，更是純樸自然充滿木業香氣的山城小鎮，一年也能吸引超過百萬遊客到訪；未來大國旅時代，遊客可以透過台灣好行車埕線無縫接軌暢遊日月潭與車埕，日管處特別輔導清境旅行社推出「日月潭車埕套票」，提供遊客輕鬆暢遊日月潭、車埕兩大旅遊熱點，更加碼贈送前100名購票民眾實用又兼具紀念性的車埕木椅手作體驗。

這次在台灣好行的合作下，開通日月潭西南軸線的車埕線，可沿途經過頭社水庫、頭社活盆地、水沙連古道等自然景觀，以及向山遊客中心、明潭發電廠、玉山國家公園管理處、日月潭特色遊學中心、鐵道觀光小學堂等環境教育場域，並有近百年歷史的水里蛇窯，以及全台最美的車埕站，並串連前往水里。