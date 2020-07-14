守護長輩 台東「高齡智能守護計畫」今啟動

經濟部工業局支持下，台東縣政府與耀群科技、智慧時尚公司合作，首推「高齡智能守護計畫」，透過智慧裝置，讓東河、關山、大武3鄉鎮長輩配戴智慧裝置，藉由定位讓家人獲知位置，能即時掌握長輩行蹤及安全。

縣長饒慶鈴表示，今年度縣府取得中央補助經費，選定關山、大武、東河3鄉鎮為示範場域，並升級為智慧社區 ，提供特殊境遇、獨居列冊，以及參與社區照顧關懷據點、文化健康站共1000位長者，為試辦服務對象，全額免費配戴智慧裝置。

台東縣年長者達3萬7000多人，如何照顧好長輩，一直是縣府積極努力的方向，今天「高齡智能守護計畫」正式啟動，將3鄉鎮升級為智慧社區，未來將繼續推動，並爭取經費，把3鄉鎮的成功經驗，適用到全縣長者。