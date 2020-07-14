聽新聞
test
0:00 / 0:00
守護長輩 台東「高齡智能守護計畫」今啟動
經濟部工業局支持下，台東縣政府與耀群科技、智慧時尚公司合作，首推「高齡智能守護計畫」，透過智慧裝置，讓東河、關山、大武3鄉鎮長輩配戴智慧裝置，藉由定位讓家人獲知位置，能即時掌握長輩行蹤及安全。
縣長饒慶鈴表示，今年度縣府取得中央補助經費，選定關山、大武、東河3鄉鎮為示範場域，並升級為智慧社區 ，提供特殊境遇、獨居列冊，以及參與社區照顧關懷據點、文化健康站共1000位長者，為試辦服務對象，全額免費配戴智慧裝置。
台東縣年長者達3萬7000多人，如何照顧好長輩，一直是縣府積極努力的方向，今天「高齡智能守護計畫」正式啟動，將3鄉鎮升級為智慧社區，未來將繼續推動，並爭取經費，把3鄉鎮的成功經驗，適用到全縣長者。
縣府社會處表示，長輩配戴智慧裝置，除能取得長輩的使用狀態資料，知道長輩的聚集熱點與行動模式和個人健康狀況外，更可藉由定位，讓家人獲知長輩位置，能即時掌握長輩行蹤及安全。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言