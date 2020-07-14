金門牛結節疹若傳到本島 陳吉仲：牛奶會沒得喝

金門日前爆發國內首例牛結節疹確診案例，研判從中國福建傳來，農委會主委陳吉仲今天接受「周玉蔻嗆新聞」專訪時表示，要全力防止病毒傳到本島，台灣有15萬頭牛，且以乳牛為主，「如果進來牛奶就沒得喝了」。

陳吉仲接受專訪時表示，牛結節疹是透過蚊蠅傳遞，不排除傳到本島，昨天跨部會開會，要對金門到本島所有運輸工具徹底消毒跟清除病媒蚊。陳吉仲細數，近期有太多動物傳染疾病來自中國，包括非洲豬瘟、秋行軍蟲、十足目虹彩病毒、新型豬流感到這次的牛結節疹，「隔壁鄰居」都不跟OIE通報，台灣只好透過其他管道搜集資訊。

立法院7月2日通過農田水利法修法，農田水利會將改制為公務機關，陳吉仲表示，行政院長蘇貞昌已經拍板定案，10月1日就會正式上路。

針對外界批評搶奪人民財產爭議，陳吉仲說，農田水利會本來就是公法人，財產來自政府、公有資產或農民捐贈，現在全台有70萬公頃耕作地，但灌區內只有30多萬公頃，其他地方「吃不到水」，升格公務機關最重要目的就是擴大服務農民，站在國家跟農民角度調度水資源。

陳吉仲強調，農田水利會選舉或資產過去常被外界質疑，升格後將送立法院公開透明，讓動產、不動產都用於農田水利設施，「這是往前走，沒有剝奪任何農民財產 。」

陳吉仲說，農田水利會改制為公務機關，是在李登輝時代就想做的事，但反彈太大才暫緩，現在有17個農田水利會長，其中13個是國民黨籍也都支持，其餘4個民進黨籍只有1人反對，表示這跟政黨政治無關。