報復性搭車！阿里山小火車搭乘率從2成飆到7成
阿里山林業鐵路管理處指出，受疫情影響，阿里山小火車搭乘率5月時跌到剩29.2％，主題列車「初夏旅夢」也停開，隨著疫情趨緩，6月時上升到66.1％，加上安心旅遊補助上路，7月迄今飆升到74.1％，明起開放民眾用振興三倍券購票，預估搭乘率可破8成。
林鐵處副處長周恆凱表示，疫情期間，搭乘率很低，原本每周三都有主題列車，會選幾個經典車站例如奮起湖、獨立山等，讓遊客下車半小時到二小時不等「深度旅遊」，4到6月也因疫情停開，本月起才再度開放。
周恆凱說，定期列車每天一班車，假日三班車，雖然疫情期間搭乘率不高，但已做好各項防疫措施，讓民眾放心搭乘，所以仍持續維持營運，收益雖然受影響，但同仁都正常排班。
阿里山小火車搭乘率從2成躍升到7成，周恆凱分析，疫情趨緩後，民眾外出意願提高很多，7月有安心旅遊補助，持續上升，隨著三倍券和暑假來臨，預估搭乘率破8成沒問題。
遊客使用數位三倍券綁定信用卡或行動支付後，即可至阿里山林業鐵路網路訂票系統線上購票，或直接前往林鐵車站購票，也可使用紙本三倍券。
周恆凱說，但要注意紙本三倍券「不得找零、轉售、兌換或退換現金」，遊客可以用面額較小的三倍券，再加上部分現金購票，例如最貴車票是嘉義到十字路站共459元，就可拿2張200元面額的券，加上59元現金購票，避免無法找零的問題。
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