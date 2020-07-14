台鐵埔心站曾被批像違建 今重塑呈現新風貌

台鐵桃園市楊梅區埔心站外觀過去被批評像違建，跟中壢站一樣沒特色，現在不一樣了，站體正面小廣場「埔心」美術字體還有英、韓語、日等多國文字，聯結前後站的空中走廊不再是白天還要開燈的封閉式通道，大片落地窗讓陽光灑滿走道，來往的乘客甚可以一邊走一邊賞景，至有人專程站到這裡看列車；後站出口的階梯，讓等車不急著進站的乘客或年輕人、學生，喜歡坐在這裡聊天、遠眺楊梅山丘。

交通部長林佳龍今天上午到台鐵埔心車站了解站體美化修繕工程辦理進度，肯定台鐵局同仁及施工團隊辛勞付出，強調交通部已訂定2022為鐵道觀光年，全國老舊車站都在更新中，導入文化、經濟、觀光與結合在地特色，埔心車站就是成功的例子。不只提升車站服務品質，透過結合當地文化特色，凸顯車站本身及鐵道文化的豐富資產，吸引更多通勤族以外的旅遊觀光客群，再結合多目標營運帶動商機，促進周邊商場繁榮及觀光發展。

台鐵局長張政源表示，埔心車站在台鐵縱貫線上，民國前4年設站原名為「平鎮車站」，民國44年更名埔心車站，現在進出站人多的時候有1萬人次在三等站是大站，91年配合台鐵捷運化改建跨站式車站迄今已18年，為了重新塑造車站外觀風貌及擴充既有車站機能，去年5月站體美化修繕工程動工。

埔心車站設計採減法設計概念，將月台兩座龐大斜坡人行通道拆除，並融合在地牧場元素及客家文化意象規畫為節能減碳綠建築，考量車站鄰近學校、四維商圈及埔心牧場，除改善硬體設備，也加強車站與當地觀光景點連結性，打造車站成為楊梅地區觀光重要交通據點。