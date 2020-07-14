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影／54歲男肝硬化惡化不放棄 獲捐肝移植獲重生
54歲張姓男子六年前因酒精性肝硬化定期在中山醫學大學附設醫院腸胃內外科門診追蹤，但因肝硬化持續惡化導致肝臟衰竭，在今年3月13日接受肝臟移植重生。張姓男子今天回到醫院現身說法，他感謝捐贈者大愛，以及醫療團隊救治。
中山醫學大學附設醫院肝膽消化外科主任李祥麟說，中山附醫在2016年12月19日通過衛福部審核成為具有肝臟移植資格之醫學中心，張姓病患曾於2015年12月因末期酒精性肝硬化併發自發性腹膜炎及休克於中山醫學大學附設醫院接受藥物治療後順利出院，只是因末期肝硬化併發難治性腹水及黃疸指數逐漸上升，藥物治療已達難以控制的階段而導致肝臟衰竭。
李祥麟指出，在2018年11月開始進入等候換肝的日子。只是因為本身肝硬化的情況持續惡化而逐漸產生肝臟衰竭的徵候，如腹水、脾腫大及血小板低下等，瀕臨死亡，今年3月有一名頭部外傷的病患大愛器捐，於當天中午摘取肝臟並隨即進行肝臟移植手術。
李祥麟說明，中山附醫肝臟移植團隊歷經近12個小時的手術，術後經外科加護病房及外科病房的細心照護下，從控制感染、排斥、移除呼吸器、積極復健到能下床活動，終於順利出院。
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