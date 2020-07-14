農委會宣布肥料實名制不退場 明起可現領免等七天

今年因疫情出現肥料搶購潮，農委會4月15日推出肥料實名制預購補助，農民登記資料要等七天才能領到肥料。農委會今宣布，明起推出實名制購肥2.0，只要登記過資料就可到農會購買，不用等七天，並強調實名制「不會退場」，盼限制用肥數量達到合理化施肥。

為降低農民購肥恐慌心態，農委會4月15日起祭出購肥實名制，每包肥料補助20元，5月15日起補助增為30元，6月15日再增到40元。根據統計，4月15日實施購肥實名制後，共有15萬7000人次登記購買，總預購量超過8萬4000公噸。

農委會副主委陳駿季表示，過去購肥實名制要等七天才能領貨，7月15日開始，只要過去曾經填寫過預購資料，要買什麼肥料就可以當場提領，等於取消預購制度。現在各鄉鎮農會都已經根據過去這段時間狀況，統計每月銷售肥料數量與庫存，台肥將提前將所需肥料量送到農會。除非農民習性改變，或有特殊品項需求，否則農民都可以現場購買。

陳駿季說，購肥實名制「不會退場」，希望透過檢核肥料數量，導引農民合理化施肥，因為施用太多肥料不但對作物沒幫助，還會破壞土壤，目前也正在研議鼓勵獎勵措施，讓農民合理化施肥。

合理化施肥如何定義？陳駿季表示，已評估各項作物類別所需肥料用量，像是水稻全期施肥量41包、蔬菜25包、花卉16包、雜糧15包、果樹18包等。農民可以一次買齊肥料數量，也可以分次購買，但不能購買超過數量。現階段為了方便，蔬菜用肥量沒有分類，未來會更精準，不同蔬菜有不同肥料包數計算。

陳駿季指出，未來農委會相關政策、補助都會實名制思考，除了肥料，希望農藥也要實名制。農委會也正在規畫農民卡，讓補助可以直接進到農民帳戶，或是買肥料可以直接扣除相關點數。

至於目前用肥需求，陳駿季表示，台肥每天可生產1500公噸，子公司培豐肥料廠七月下旬也可正式投入量產，一天約500公噸，等於台肥一天將可生產2000公噸。全台農民一天用肥1000至1500公噸，可以百分百滿足農民需求。