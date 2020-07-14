飯前還是飯後吃水果？ 營養師：因人而異

多吃水果一般認為有益健康，夏天也是水果盛產期，衛生福利部苗栗醫院營養師李孟穎在營養諮詢門診，幾乎都會被問到「水果應該飯前吃還是飯後吃」？李孟穎表示，答案因人而異，但水果如果吃法不對，反而可能帶來意想不到的後果。

水果含有維生素、纖維素及礦物質等豐富營養，飯前或飯後吃，帶來的效益有所不同，李孟穎說，飯前吃水果可以增加飽足感，進而減少正餐的攝取，對於正在減重的人，能有助於體重的控制；飯後吃水果對營養素會有更好的吸收，並促進消化、腸道順暢。

但有些水果飯前空腹吃，可能會有腸胃絞痛、脹氣等腸道不適症狀，尤其是有胃潰瘍、胃食道逆流的民眾，包括富含水果酵素的水果，如木瓜、鳳梨、奇異果，因水果酵素可以分解蛋白質，空腹吃反而會造成腸胃黏膜的刺激，建議飯後吃，有助於消化、腸道蠕動。

富含單寧酸水果如柿子、番茄，單寧酸會和胃酸形成不溶解的塊狀物質，引起胃痛、胃脹、消化不良；富含果酸、有機酸的酸性水果如檸檬、柳丁、橘子、山楂、草莓、蔓越莓，這些物質會刺激胃酸分泌造成胃食道逆流、加重胃潰瘍的不舒服；糖份高的水果如荔枝、甘蔗、釋迦，也會促進胃酸分泌。

李孟穎提醒，根據國民飲食指南建議，水果每天攝取為2到3份，一次攝取量為1個拳頭的大小，切忌一次吃完整天的水果量，應該平均分散在3餐攝取，可減少餐間攝取零食的機會。至於糖尿病病友，吃水果的時機點最好是兩餐之間 攝取，避免飯後馬上吃，造成血糖飆升。

「水果應該什麼時候吃呢？」李孟穎說，飯前、飯後、餐間吃皆可以，依照自己的需求及生理狀況選擇，看是想要幫助消化，還是營養素吸收，或是體重控制等，都會有不同的解答。