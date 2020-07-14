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防止牛結節疹入侵 嘉縣家畜所牛場疫訪正常
嘉義縣家畜疾病防治所為防止牛結節疹入侵，日前完成縣內近40場牛場疫情訪視，並未發現牛隻染病，家畜所表示，台灣本島目前並無病例，但請酪農戶落實消毒防蚊蠅等防疫工作，牛隻若出現異常，須立即通報並進行後續追蹤、處理。
家畜所表示，金門縣本月10日發生首例牛結節疹，嘉義縣為畜牧大縣，分散各鄉鎮市近40場牛場，共飼養約近萬頭乳、肉牛，為防止牛結節疹入侵，家畜所第一時間派員至各牧場疫情訪視，目前並未發現牛隻染病。
家畜所推估，金門爆發疫情是經蚊蠅傳播，台灣本島目前並無病例，也非人畜共通傳染病，不會傳染給人，民眾無須恐慌，但請各牧場加強場內外清潔與溝渠疏通，並吊掛捕蚊燈及加強消毒與除蟲，家畜所也將派消毒車協助消毒。
家畜所說，牛結節疹為甲類動物傳染病，是一種由痘病毒屬Capripoxvirus所引起的牛病毒性疾病，主要傳播方式為牛群中直接、間接接觸，或藉昆蟲傳播，目前主要防治方式為病牛撲殺與防蚊蠅。
牛結節疹特徵為結節狀皮膚炎、局部皮膚潰瘍、淋巴結炎及單隻或多隻腿因水腫而變粗，罹患率10至20%，死亡率為1到5%，可能造成牛隻泌乳量下降、體重減輕、流產、公牛不孕、皮毛無法利用及一些病牛因死亡。
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