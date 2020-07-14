看不下去健檢紅字滿天飛 台大名醫王明鉅開始練輕功

台大前院長王明鉅走路向來健步如飛，但最近他常向朋友捲起褲管，讓人看見他腳踝上綁著「負重綁腿」。原來他最近健檢發現有許多紅字，於是下定決心開始努力減重健身。

他參考日人「三浦雄一郎（Yuichiro Miura）寫的書──「愈走愈年輕」，看到他減重與健身的方法便負重走路。三浦雄一郎是聖母峰登頂挑戰者，曾創下最高齡登頂的世界紀錄。王明鉅說：「我完全沒有登任何高山的妄想。」他只想學學負重走路來健身減重。

最近幾個月，王明鉅從500公克開始慢慢增加，現在每天戴著每隻腳1.5公斤重的綁腿，開始習慣這個重量，這一個月平均走上12000步，希望一年內進步到每腿2公斤，然後能每天走上1萬步。他說不敢奢求愈走愈年輕，只要能愈走愈健康，就很滿足了。

以下是王明鉅臉書全文：

受到同事身體親身力行的啟發，我決定嘗試用我五年前就知道的一個方法。

五年前剛從台大竹東分院院長缷任時，身體的狀況並不理想，除了體重過重血糖與血脂肪都過高之外，臉上有滿臉通紅的「脂漏性皮膚炎」，左腳底是走一步就痛一次，苦不堪言的「足底筋膜炎」。

那時看到一本由日本人，三浦雄一郎(Yuichiro Miura)寫的小書，「愈走愈年輕」，看到他減重與健身的方法只有一招，「負重走路」。

他在這本書裡面寫到，他六十歲時身高164公分體重88公斤，光是去爬一座小學生遠足常去，500公尺而且坡度平緩的小山都爬不上去，還被比他更老牽著小孩的長者超越。於是他決定開始用負重走路來訓練自己，健身減重。

他慢慢增加重量，一年之後，他可以穿著裝有鐵片2公斤重的登山鞋，加上兩腿各3公斤的負重綁腿以及背上揹的20公斤重的背包，在東京街頭走上一小時。

我看了他的書再去作了一些研究之後，才知道這位三浦雄一郎先生，是位世界紀錄保持人。他在2003、2008與2013年，在70、75與80高齡，分別成功登頂喜馬拉雅山聖母峰三次。三次都創下當時最高齡的聖母峰登頂者的世界紀錄。

這裡有個小小的插曲是，三浦先生在75歲又227天，第二次登頂成功的前一天，他的最高齡登頂聖母峰的世界紀錄就被年齡比他老上一歲(76歲340天)的尼泊爾人謝爾占(Sherchan或譯為舍川)打破。

三浦雄一郎在2013年以80高齡，再次挑戰聖母峰之前，他2009年曾經經歷過摔斷腿，以及總共4次心律不整的心導管手術治療(第四次是2013年1月)的各種問題。他在2013年5月23日再度挑戰登頂聖母峰，也要奪回2008年只保持了一個月的世界紀錄榮銜。

這一次那位尼泊爾謝爾占先生也再度等在三浦雄一郎之後，準備在三浦之後再次如2008年一樣，打破三浦的世界紀錄，讓自己成為世界紀錄保持人。只可惜這次老天幫了三浦的忙，他在5月23日登頂聖母峰成功後因為暴風雪降臨，謝爾占無法再挑戰三浦的世界紀錄(另有一說是他的文件繳交遲延)。

二位80歲高齡老人的世界紀錄之爭的最悲劇性的部份是，2017年謝爾占以85高齡要再次挑戰最高齡登頂聖母峰的世界紀錄，但卻在登頂的基地營中去世。

我完全沒有登任何高山的妄想，我只想學學人家負重走路來健身減重而已。而且我還晚了五年才下定決心。

這幾個月以來，我從500公克開始慢慢增加，現在每天我可以戴著每隻腳1.5公斤重的綁腿，開始習慣了這個重量，又能如沒有重量時的大步前進了。這一個月我平均走上12000步以上。我不敢再期望穿什麼鐵片鞋或大背包，我希望能在一年內進步到每腿2公斤，然後能每天走上1萬步。

我不敢奢求愈走愈年輕，我只要能愈走愈健康，就很滿足了。