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把止痛藥當萬靈丹 偏鄉腸胃道穿孔病例特高

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
偏鄉長者因就醫不便或為節省掛號費，直接到藥房購買最省事的抗發炎止痛藥，還有可緩解多個症狀的綜合感冒製劑，也含NSAIDs和會讓人成癮的咖啡因， 成了恆春地區藥局最熱門的商品之一。記者潘欣中／攝影
偏鄉長者因就醫不便或為節省掛號費，直接到藥房購買最省事的抗發炎止痛藥，還有可緩解多個症狀的綜合感冒製劑，也含NSAIDs和會讓人成癮的咖啡因， 成了恆春地區藥局最熱門的商品之一。記者潘欣中／攝影

骨關節炎、類風濕性關節炎、痛風和其他疼痛症狀，不少人直接到藥房購買非類固醇類止痛藥（NSAIDs）暫時退燒或緩解疼痛，偏鄉因就醫不便或為節省掛號費，成了藥局最暢銷的藥品之一；屏東縣恆春旅遊醫院腸胃科主治醫院李安琪說，偏鄉民眾不少人把止痛藥當成萬靈丹，但它會傷害胃粘膜、增加肝腎負擔，該院長者腸胃道穿孔就診和手術頻率較都會區高，多與長期服用有關。

非類固醇消炎止痛藥又稱為抗發炎止痛劑，李安琪說，人的身體發炎時，體內會增加前列腺素的合成引起疼痛，它能抑制這種反應，達到解熱、鎮痛等減緩發炎反應效果，但在抑制前列腺素的合成過程中，會破壞保護腸胃道黏膜的物質，間接引起腸胃不適外，也可能惡化心臟血管與腎臟功能疾病，且影響某些降血壓藥品藥效，有上述疾病患者，使用前一定要主動與醫師、藥師討論。

偏鄉長者因關節退化產生疼痛，可以手術和復健治療，因就醫不便或為節省掛號費，直接到藥房購買最省事的抗發炎止痛藥，還有一些緩解多個症狀的綜合感冒製劑，也含NSAIDs和會讓人成癮的咖啡因；李安琪說，恆春旅遊醫院長者的腸胃道穿孔就診比例高於都會區，主要是長期服用止痛藥劑、糖漿，發生嚴重胃潰瘍卻不自知，直到惡化成穿孔才就醫，有人就醫時甚至出現休克。

她說，常服用止痛藥緩解身體痠痛的長者，需常注意自己的腸胃狀況，非類固醇抗發炎止痛藥成分會對腸胃黏膜造成傷害，加上胃裡的胃酸，讓受傷的黏膜不容易修復，一旦傷害深及胃黏膜下層，形成胃潰瘍，如果還持續服用，就可能造成胃出血及胃穿孔，皆為腹部急症，也會造成肝腎負擔，醫師開這類藥物時都會特別注意劑量，呼籲長者及常服用止痛藥者不要依賴成藥，有病痛要就醫。

類固醇 偏鄉 類風濕性關節炎

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