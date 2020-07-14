熱帶性低氣壓生成！明天最接近台灣 不排除登陸

根據氣象局預報，目前在太平洋地區有一熱帶性低氣壓，8時中心位置在北緯20.5度，東經121.0度，以每小時八公里速度，向西北進行。中心氣壓1002百帕，近中心最大風速每秒15公尺，瞬間最大陣風每秒23公尺。

預報提醒，今、明兩天巴士海峽、台灣海峽南部及台灣東半部海面有較強陣風且風浪偏大，航行及作業船隻應特別注意，並請隨時注意本局發布之最新氣象資訊；恆春半島及綠島、蘭嶼亦有較強陣風；南部、東半部（含綠島、蘭嶼）及恆春半島沿海有較大風浪及長浪，前往海邊活動應注意安全。

氣象局簡正伍婉華說，原本在巴士海峽低氣壓，今天上午8時增強為熱帶性低氣壓，由於很接近我們，在鵝鑾鼻南方170公里海面上，向北逐漸接近，明天是最接近台灣時間，不排除有登陸可能，可能以熱帶性低氣壓登陸，再減弱。

伍婉華說，今天白天大部分晴朗，持續發布高溫資訊，除了新竹市，其他各地都36度以上，台北市跟南投市恐連續三天出現38度高溫，新北北也會出現38度可能，連新竹市高溫也會很接近36度。明天之後氣溫要看熱帶性低氣壓分布狀況，會有高溫但會不會有極端高溫會再關注。

伍婉華說，恆春半島、東南部有局部短暫雨機會，中午後中南部、東南部和各地山區有下雨機會，晚上南部降雨持續，愈晚雨愈大，今天中午以後各山區跟中南部出局部性大雨。

伍婉華說，明天南部、東南部會有整天短暫陣雨跟雷雨，斷斷續續，中部局部短暫陣雨，南部跟東南部上午慎防局部性大雨，中午北部、東北部和各地山區不排除大雨。

伍婉華說，該熱帶性低氣壓周四逐漸減弱，但因為仍有西南風，大氣環境還是不穩定，尤其迎鋒面中南部的雨勢要留意。提醒民眾注意海面上風浪。

伍婉華說，雖然該熱帶性低氣壓所在環境，大幅增強幅度不大，增強成輕度颱風只有一線之隔，又很接近台灣，天氣型態一定會受影響。目前雨勢強度預報為局部性大雨，但因為環境很暖濕，對流雲系發展可能更強，會持續觀察並向民眾發布。

氣象預報員王品翔說，現在該熱帶性低氣壓是處於慢慢接近台灣過程，結構有點差，顯著雲系都在西南邊外側，北上過程會對恆春半島、南部、東南部會帶來影響，午後到晚間留意局部短暫陣雨或雷雨，各地山區也都會有午後短暫雨的機會。