今天13：30萬安演習發「飛彈來襲警報」 恐龍哥可安心上路

今日（14日）下午13:30至14:00將舉行萬安43號演習，將執行「防情傳遞」、「防空警報」及「空中威脅告警系統」等三項演練項目。考量到疫情，這次的萬安演習「人、車都不管制」，以避免民眾群聚，增加傳染風險。

今年度的萬安43號演習全國將統一實施「防情傳遞」、「防空警報」，及「空中威脅告警系統」等三項演練，屆時民眾手機除了會收到簡訊和警報音外，還會收到模擬我國空軍偵獲他國飛彈向我國襲擊的「飛彈來襲警報」，民眾無需驚慌。

且此次萬安演習罕見實行「人、車不管制」，在室外的民眾，不實施人車管制，在室內的民眾，不實施燈火管制。當聽到警報鈴響、收到手機簡訊提醒時，可以繼續正常活動，不受影響。

新北市政府警察局也在臉書粉絲專頁PO上「恐龍戴口罩」的插畫，幽默表示，「還記得4年前在萬安39號演習時，有隻恐龍在街上逛大街，而被捕開罰的新聞嗎？如果恐龍晚個4年出生，恐龍哥就不會被開罰了！」

指的是2016年萬安39號演習時，高雄市有一位民眾見路上無車，一時興起穿上恐龍裝到馬路上閒晃，意外被拍下po上爆料公社，因而被網友封為「萬安恐龍哥」，也因此被警方依民防法開罰3至15萬的罰鍰。