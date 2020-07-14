快訊

熱帶性低氣壓突現家門口！明最接近台灣 不排除登陸

遽增的「惡意外國影響」：FBI局長揭露中共對美攻勢

聽新聞
test
0:00 / 0:00

今天13：30萬安演習發「飛彈來襲警報」 恐龍哥可安心上路

聯合新聞網 / 綜合報導
往年萬安演習警報後人車管制，捷運站內旅客被管制在站內不得出站，只好就地坐在護欄邊等待演習結束。記者游順然／攝影
往年萬安演習警報後人車管制，捷運站內旅客被管制在站內不得出站，只好就地坐在護欄邊等待演習結束。記者游順然／攝影

今日（14日）下午13:30至14:00將舉行萬安43號演習，將執行「防情傳遞」、「防空警報」及「空中威脅告警系統」等三項演練項目。考量到疫情，這次的萬安演習「人、車都不管制」，以避免民眾群聚，增加傳染風險。

今年度的萬安43號演習全國將統一實施「防情傳遞」、「防空警報」，及「空中威脅告警系統」等三項演練，屆時民眾手機除了會收到簡訊和警報音外，還會收到模擬我國空軍偵獲他國飛彈向我國襲擊的「飛彈來襲警報」，民眾無需驚慌。

且此次萬安演習罕見實行「人、車不管制」，在室外的民眾，不實施人車管制，在室內的民眾，不實施燈火管制。當聽到警報鈴響、收到手機簡訊提醒時，可以繼續正常活動，不受影響。

新北市政府警察局也在臉書粉絲專頁PO上「恐龍戴口罩」的插畫，幽默表示，「還記得4年前在萬安39號演習時，有隻恐龍在街上逛大街，而被捕開罰的新聞嗎？如果恐龍晚個4年出生，恐龍哥就不會被開罰了！」

指的是2016年萬安39號演習時，高雄市有一位民眾見路上無車，一時興起穿上恐龍裝到馬路上閒晃，意外被拍下po上爆料公社，因而被網友封為「萬安恐龍哥」，也因此被警方依民防法開罰3至15萬的罰鍰。

萬安演習

延伸閱讀

今天中午萬安演習 警報後人車不管制

辦公室冷氣不涼 主管一動作讓全場都崩潰

由漢光操演溺水事故，看演習訓練與部隊安全間之抉擇

影／萬安恐龍哥拍片道歉 萌樣笑翻網友

相關新聞

今天13：30萬安演習發「飛彈來襲警報」 恐龍哥可安心上路

今日（14日）下午13:30至14:00將舉行萬安43號演習，將執行「防情傳遞」、「防空警報」及「空中威脅告警系統」等三項演練項目。考量到疫情，這次的萬安演習「人、車都不管制」，以避免民眾群聚，增加傳染風險。

幾乎整塊都是油！百頁豆腐「不是豆腐」 網：熱量跟麵包一樣

日常中看似低熱量的食物其實藏著陷阱，網友在「批踢踢實業坊」上詢問百頁豆腐到底騙了多少人，因為他在跟朋友聊天時，發現很多人都以為百頁豆腐是豆製品，以為是健康且低熱量的食物，原Po告知朋友真相後，朋友才恍然大悟，網友看完也表示「跟波蘿麵包一樣」。

1280月票每月4萬人「沒吃飽」！800張使用不到百元 2原因曝光

台北市捷運推1280月票「吃到飽」，台北市長柯文哲日前提到，有民眾竟能搭到1萬元，懷疑「利用捷運在做快遞」，但經台北市公運處初步查證後表示，「破萬」月票應為同一人使用，每日使用高達30餘次，但軌跡即時間均屬連續性，認定沒有違規。

把止痛藥當萬靈丹 偏鄉腸胃道穿孔病例特高

骨關節炎、類風濕性關節炎、痛風和其他疼痛症狀，不少人直接到藥房購買非類固醇類止痛藥（NSAIDs）暫時退燒或緩解疼痛，偏...

熱帶性低氣壓生成！明天最接近台灣 不排除登陸

根據氣象局預報，目前在太平洋地區有一熱帶性低氣壓，8時中心位置在北緯20.5度，東經121.0度，以每小時八公里速度，向西北進行。中心氣壓1002百帕，近中心最大風速每秒15公尺，瞬間最大陣風每秒23公尺...

防止牛結節疹入侵 嘉縣家畜所牛場疫訪正常

嘉義縣家畜疾病防治所為防止牛結節疹入侵，日前完成縣內近40場牛場疫情訪視，並未發現牛隻染病，家畜所表示，台灣本島目前並無...

看不下去健檢紅字滿天飛 台大名醫王明鉅開始練輕功

台大前院長王明鉅走路向來健步如飛，但最近他常向朋友捲起褲管，讓人看見他腳踝上綁著「負重綁腿」。原來他最近健檢發現有許多紅...

依舊好熱！吳德榮：熱帶擾動接近 花東轉有雨明雨更大

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，熱帶擾動逐漸接近，花東轉為有雨天氣型態，明天午後...

今天中午萬安演習 警報後人車不管制

今天中午萬安43號演習，台中市清水警方提醒民眾，今天中午1點30分到2點警報響時，不實施人車管制 。

萬安43號演習下午實施 蔡總統提醒民眾兩個重點

蔡英文總統上午透過臉書表示，今天下午一點半到兩點的萬安43號演習，將執行「防空警報」及「空中威脅告警系統」警訊發放演練，...

96歲陽光阿嬤膝關節痛到忘了笑 手術後重展笑顏

台中96歲劉姓婦人喜歡參與社區唱歌、舞蹈等，笑口常開，有「陽光阿嬤」稱號，但二年來，右膝開刀改善後，又換左膝關節嚴重退化...

【家有惡鄰2】住宅區合法開店 不代表你能無限製造噪音

住商混合在台灣到處可見，住家附近有餐飲、超商等店家，雖然生活機能強大，卻也最怕噪音干擾睡眠和日常作息。常見被投訴的店家滿腹苦水，馬上降低音量或局部改善，只求繼續營業，但實際上並非合法營業就能無限期製造聲響擾鄰，因為挨罰挨告事小，形象爭議的長遠影響會更大，恐得不償失。

熱門新聞

財神爺在等你！威力彩中獎號碼出爐 獎金飆16.2億

你的機會來了！威力彩連槓龜44期 下期頭獎上看18.3億　

台北破38.9度七月史上最熱 氣象局：氣溫可能繼續飆高

電費飆9千！定溫29度吹24小時 網友搖頭：這款冷氣很正常

辦公室冷氣不涼 主管一動作讓全場都崩潰

影／不出國也可以搶購桃機免稅品 15日手腳要快

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。