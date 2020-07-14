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臺大開設佛學班 教您關照自身四念處 進入內觀禪修的世界

文 / 臺灣大學進修推廣學院 提供

圖／臺灣大學進修推廣學院 提供
圖／臺灣大學進修推廣學院 提供

臺大進修推廣學院特邀臺大中文系教授暨臺大佛學研究中心學術委員—趙飛鵬教授開辦「內觀禪修─《大念處經》導讀」課程，自民國109年8月1日起開始授課，每週六下午上課，歡迎對佛學思想有興趣或有志修習佛法及禪觀者，把握在7月20日前完成報名繳費，享有最佳學費優惠。

佛教，是重視智慧的宗教，智慧需要心靈的體悟，但也需要通過實踐，來洞察生命的真相，進而覺醒、解脫。佛教的實踐方法，最主要的基礎，就是「四念處」，而詳細記載「四念處」的經典，乃是《大念處經》。本部經典代表了佛陀教法親修實證的特色，對於任何有志於修習佛法、禪觀者來說，勤習「四念處」可說是安穩的依止處。

《大念處經》又名《四念處經》，在漢文《大藏經》中名為《念處經》。經文記述佛陀教導內觀實證的修行法門，就是修習與內觀「四念處」，領悟「身不淨、受是苦、心無常、法無我」，斷除「淨樂常我」四顛倒見，印證「苦、無常、無我」三法印，最終諸漏斷盡，順得涅槃。

臺大進修推廣學院邀請趙飛鵬教授開設佛教經典導讀系列課程，一直以來廣受學員好評；提供社會大眾接觸佛學思想經典的管道，並揭示閱讀經典的哲學新視野。透過趙飛鵬教授的引導，不論任何性別、年齡與宗教信仰的聽者，皆能有所收穫，並以智慧化解人生煩惱。

臺大進修推廣學院開辦的「內觀禪修─《大念處經》導讀」課程共計8堂課，主講的趙飛鵬教授將帶領修課學員一起賞讀經典，並將其中的智慧帶入的您的日常生活。想進一步瞭解課程，請上【臺大推廣教育網】查詢，或致電(02)2362-0502洽詢。

「內觀禪修─《大念處經》導讀」

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