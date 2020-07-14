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明天郵局領紙本3倍券 排隊前該知道的3件事

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
全國郵局明天開放購買紙本振興三倍券，預期會出現排隊人潮。記者趙容萱／攝影
全國郵局明天開放購買紙本振興三倍券，預期會出現排隊人潮。記者趙容萱／攝影

明天起，全國郵局開放購買紙本振興三倍券，預期會出現排隊人潮。台中郵局說，明天上午8時30分起，開放持健保卡身分證字號末碼「單號」購買，最多可買五份，民眾可先上網「振興券郵局地圖」，顯示就近郵局三倍券每日存量、現在叫號、發放號碼，每小時更新，現場有志工協助發放號碼牌，台中郵局提醒民眾，三倍券發售到今年底，郵局VISA也可綁定，購買時請記得帶一千元與健保卡。

台中郵局說，中華郵政另有提供0800-700-199預約專線電話，供民眾預約7月20日以後欲前往購券郵局及時段，昨天全國有9.1萬人預約20日以後到郵局購買。

台中郵局說明，7月15日起，至郵局用1000元換取3000元振興券，購買將採和買口罩一樣的「單雙號分流」，以身分證字號末碼判定，每周一、三、五限單號購買，周二、四限雙號購買，周六單雙號都可以購買，一個人最多可以在郵局購買五份三倍券，且單雙號限制只看受委託者身分證號。

台中郵局指出，台中郵局各支局設有振興三倍券專區，並有志工協助發放號碼牌，平日上午8時30分到晚上5時，7月18日與25日周六，除法院郵局以外，其他117家支局，從上午9時到下午5時，都有辦三倍券業務。

全國郵局明天開放購買紙本振興三倍券，預期會出現排隊人潮。記者趙容萱／攝影
全國郵局明天開放購買紙本振興三倍券，預期會出現排隊人潮。記者趙容萱／攝影
全國郵局明天開放購買紙本振興三倍券，預期會出現排隊人潮。記者趙容萱／攝影
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