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依舊好熱！吳德榮：熱帶擾動接近 花東轉有雨明雨更大

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
氣象專家吳德榮說，由於熱帶擾動逐漸接近，花東地區會轉為有雨天氣型態。聯合報系資料照
氣象專家吳德榮說，由於熱帶擾動逐漸接近，花東地區會轉為有雨天氣型態。聯合報系資料照

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，熱帶擾動逐漸接近，花東轉為有雨天氣型態，明天午後雷陣雨範圍也會加大。

吳德榮說，昨盛行偏暖的南風、中層則有太平洋高壓脊及熱帶擾動外圍的沉降氣流，提供高溫的背景；台北則因盆地及都市化（熱島）效應，氣溫升至 38.9度、創設站以來7月最高溫紀錄；其他地區的最高溫還有中部（雲林分場）37.6度、南部（高雄月眉37.5度、東部（花蓮富源）37.6度。

吳德榮說，昨因沉降氣流的抑制，山區僅有小範圍午後對流。熱帶擾動因垂直風切大、不利發展。

吳德榮說，今晨仍呈現嚴重的高低層分離；巴士海峽及東南部海面已有降水回波。截至5時各地區平地最低溫大約在22至25度。 

吳德榮說，根據最新歐洲中期預報中心(ECMWF)模式模擬顯示，今各地區仍晴朗酷熱、紫外線強，最高溫大約在36至38度，地理環境較特殊的地點，仍有升至38度以上的機率，要注意防曬、防中暑。

吳德榮說，白天起花東及恆春半島受熱帶擾動外圍雲系影響，局部陣雨的機率逐漸提高；午後山區有局部雷陣雨，並有擴展至南部鄰近平地的機率，有較大雨勢，應注意。各地區氣溫部分，北部24至38度、中部25至37度、南部24至36度、東部23至36度。 

吳德榮說，明天受熱帶擾動雲系影響，東半部有局部陣雨，西半部有局部短暫陣雨；午後對流增強、影響範圍擴大，有較大雨勢，應注意。由於雲層增多，各地區高溫略降1至3度、仍偏熱。

吳德榮說，周四至下周一低層盛行偏暖的西南風及偏南風，中層則有微弱太平洋高壓脊的沉降氣流，持續帶來高溫的條件。周四至周六各地區最高溫大約在36、37度，地理環境較特殊的地點，仍有升至38度左右的機率。周日，下周一地區高溫略降1、2度，仍偏熱。

吳德榮說，周四起至下周一台灣附近低層水氣略增，大氣不穩定度提高，午後對流旺盛、影響的範圍大。周四至周六清晨上午，中南部迎風面有局部短暫降雨的機率。

吳德榮 高溫 紫外線

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