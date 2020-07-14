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96歲陽光阿嬤膝關節痛到忘了笑 手術後重展笑顏
台中96歲劉姓婦人喜歡參與社區唱歌、舞蹈等，笑口常開，有「陽光阿嬤」稱號，但二年來，右膝開刀改善後，又換左膝關節嚴重退化，連走路都痛到「幾乎快忘了怎麼笑」。她不想坐輪椅造成子女照顧負擔，經接受全膝關節置換術後，重拾笑容，開心地說，「又可以四處趴趴走！」家人也很開心，「阿嬤又開始笑了喔！」
劉姓婦人說，她15歲工作，曾種過田、在工地挑重物、賣蔬菜水果，60歲多歲從鐵路局退休後仍閒不下來，又至銀行、信用合作社等機關協助煮大鍋飯，直到所有孩子成家立業，做到70歲才卸下重擔。
劉姓婦人指出，她65歲時開始感到雙膝痠痛，但不影響工作、參與社區唱歌、舞蹈等活動，直到兩年前右膝痛到受不了，在94歲尋求亞洲大學附屬醫院副院長黃揆洲開刀治療，術後恢復良好，行走自如，日常生活也不需子女協助。阿嬤後來左膝狀況也不佳，接受全膝關節置換術。術後能走動串門子，保持腿部一定的肌肉量，延續自給自足的養生生活。
亞洲大學附屬醫院醫療副院長黃揆洲說，膝退化關節炎與老化、體質、關節受傷和過度使用有關，當關節面軟骨因嚴重磨損破壞，使得硬骨直接摩擦，往往導致疼痛、功能受限和行走便。超高齡長者術前只要詳細評估身體狀況，麻醉手術前特別小心，大多數均可以有不錯的結果。兩側同時置換風險較多，必須仔細評估，可加速恢復狀況。
黃揆洲表示，門診常見到許多長輩，長年飽受膝關節炎所苦，擔心年事已高，也害怕無法承受術後疼痛，便選擇與疼痛共處，生活品質大幅下降，但現今全膝關節置換手術發展日新月異，建議患有嚴重退化性膝關節炎的長者，可赴醫評估治療，重拾健康快樂的生活品質。
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