快訊

「幫妳呼呼？」控訴已故首爾市長 受害秘書的駭人證詞

價格戰！蘋果傳將推破盤價iPhone 台幣不到9千

聽新聞
test
0:00 / 0:00

96歲陽光阿嬤膝關節痛到忘了笑 手術後重展笑顏

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
96歲劉姓陽光阿嬤（右）左膝關節嚴重退化，經接受全膝關節置換術後，重拾笑容，左為醫師黃揆洲。圖／亞洲大學附屬醫院提供
96歲劉姓陽光阿嬤（右）左膝關節嚴重退化，經接受全膝關節置換術後，重拾笑容，左為醫師黃揆洲。圖／亞洲大學附屬醫院提供

台中96歲劉姓婦人喜歡參與社區唱歌、舞蹈等，笑口常開，有「陽光阿嬤」稱號，但二年來，右膝開刀改善後，又換左膝關節嚴重退化，連走路都痛到「幾乎快忘了怎麼笑」。她不想坐輪椅造成子女照顧負擔，經接受全膝關節置換術後，重拾笑容，開心地說，「又可以四處趴趴走！」家人也很開心，「阿嬤又開始笑了喔！」

劉姓婦人說，她15歲工作，曾種過田、在工地挑重物、賣蔬菜水果，60歲多歲從鐵路局退休後仍閒不下來，又至銀行、信用合作社等機關協助煮大鍋飯，直到所有孩子成家立業，做到70歲才卸下重擔。

劉姓婦人指出，她65歲時開始感到雙膝痠痛，但不影響工作、參與社區唱歌、舞蹈等活動，直到兩年前右膝痛到受不了，在94歲尋求亞洲大學附屬醫院副院長黃揆洲開刀治療，術後恢復良好，行走自如，日常生活也不需子女協助。阿嬤後來左膝狀況也不佳，接受全膝關節置換術。術後能走動串門子，保持腿部一定的肌肉量，延續自給自足的養生生活。

亞洲大學附屬醫院醫療副院長黃揆洲說，膝退化關節炎與老化、體質、關節受傷和過度使用有關，當關節面軟骨因嚴重磨損破壞，使得硬骨直接摩擦，往往導致疼痛、功能受限和行走便。超高齡長者術前只要詳細評估身體狀況，麻醉手術前特別小心，大多數均可以有不錯的結果。兩側同時置換風險較多，必須仔細評估，可加速恢復狀況。

黃揆洲表示，門診常見到許多長輩，長年飽受膝關節炎所苦，擔心年事已高，也害怕無法承受術後疼痛，便選擇與疼痛共處，生活品質大幅下降，但現今全膝關節置換手術發展日新月異，建議患有嚴重退化性膝關節炎的長者，可赴醫評估治療，重拾健康快樂的生活品質。

膝關節 阿嬤 關節炎

延伸閱讀

向防疫人員致敬！墾丁11潛水教練 水下拍影片

CBS「陽光帶」民調：白登佛州贏川普 亞州、德州平手

宜蘭爆紅仙境！冬山河生態綠舟「神秘河道」　洞窟＋夢幻天使光隨拍隨美

彗星現身東海岸！明天是最後觀賞期限

相關新聞

今天中午萬安演習 警報後人車不管制

今天中午萬安43號演習，台中市清水警方提醒民眾，今天中午1點30分到2點警報響時，不實施人車管制 。

依舊好熱！吳德榮：熱帶擾動接近 花東轉有雨明雨更大

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，熱帶擾動逐漸接近，花東轉為有雨天氣型態，明天午後...

萬安43號演習下午實施 蔡總統提醒民眾兩個重點

蔡英文總統上午透過臉書表示，今天下午一點半到兩點的萬安43號演習，將執行「防空警報」及「空中威脅告警系統」警訊發放演練，...

96歲陽光阿嬤膝關節痛到忘了笑 手術後重展笑顏

台中96歲劉姓婦人喜歡參與社區唱歌、舞蹈等，笑口常開，有「陽光阿嬤」稱號，但二年來，右膝開刀改善後，又換左膝關節嚴重退化...

【家有惡鄰2】住宅區合法開店 不代表你能無限製造噪音

住商混合在台灣到處可見，住家附近有餐飲、超商等店家，雖然生活機能強大，卻也最怕噪音干擾睡眠和日常作息。常見被投訴的店家滿腹苦水，馬上降低音量或局部改善，只求繼續營業，但實際上並非合法營業就能無限期製造聲響擾鄰，因為挨罰挨告事小，形象爭議的長遠影響會更大，恐得不償失。

健康你我他／打胰島素不可憐 併發症才可怕

記得無論我怎麼吃喝，我的糖化血色素都在6.1以下，直到台大醫院新竹分院呂菁醫師發現我患有蠶豆症，那時候我的體重已經掉到4...

AI預測情緒 北榮長照變聰明

資訊AI科技大數據與傳統長照可撞出哪些火花呢？透過人臉辨識系統持續追蹤日照個案的表情變化，就能預估失智症的精神症狀；而床...

腦損希望？外泌體可修復神經細胞

腦損傷與神經退化疾病，目前是不可逆的症狀，多數神經退化疾病與腦損傷會引起失智，台灣估計已有超過27萬名的失智人口。不過，...

熱傷害高2.6倍 男性別怕撐傘

最近日日動輒35度℃以上高溫，七月一日到十日，短短十天，熱傷害至急診就診人次創四年新高，男性就診人次是女性的2.65倍。...

牛結節疹延燒 萬劑疫苗跟時間賽跑

金門牛結節疹疫情持續擴大，農委會昨緊急向國外採購一萬劑疫苗，但航班因疫情減少，至今未能確認班機時間，官員指現在形同「跟時...

你的機會來了！威力彩連槓龜44期 下期頭獎上看18.3億　

台灣彩券表示，威力彩本期(7月13日)頭獎未開出，同時本次是連44摃，連摃期數為第三屆以來第3高，下期(7月16日)預估...

金門又發現16隻牛結節疹病牛 中央將採購疫苗全縣施打

金門縣發生牛結節疹動物疫災，引起全國關注，金門縣動植物防疫所今日繼續進行縣內牛隻臨床檢查，又新增7場16頭疑似病牛，縣府...

熱門新聞

財神爺在等你！威力彩中獎號碼出爐 獎金飆16.2億

比醫生好賺卻少人做？網曝：這一行月入20萬 全台僅200人

你的機會來了！威力彩連槓龜44期 下期頭獎上看18.3億　

台北破38.9度七月史上最熱 氣象局：氣溫可能繼續飆高

電費飆9千！定溫29度吹24小時 網友搖頭：這款冷氣很正常

去全聯用振興三倍券可以換3800元禮券？全聯澄清：網路謠傳！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。