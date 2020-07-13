虱目魚肚愛心團購 賣10片漁業署就捐1片給弱勢

新冠肺炎疫情影響，弱勢團體對於各項食材物資需求量增加，為幫助經濟弱勢或陷入急難的家庭，在暑假期間也能補充營養，漁業署與產業團體、台灣食物銀行聯合會合作，109年7月13日起至109年7月31日推出「你來買魚，人人有魚」百萬片冷凍虱目魚肚愛心團購活動，凡售出10片將另捐贈1片給台灣食物銀行聯合會，幫助弱勢團體。

漁業署表示，近期高溫悶熱，虱目魚肚是富含優質蛋白質的當令養生食材，推薦用在地好魚照顧健康，參加團購還能做愛心。

漁業署表示，虱目魚是台灣養殖歷史最悠久的魚，已經有兩、三百年，主要養殖區域在嘉義、臺南、高雄等，年產量逾5萬公噸，是台灣重要的養殖魚種。

漁業署説，虱目魚整條都可以食用，富含蛋白質、好脂肪，「全身是寶，怎麼料理都好吃」，無論是魚肚、魚頭、魚皮、魚腸等，各個部位都有不同料理方式和風味。夏天和秋天是最適合吃虱目魚的季節，此時虱目魚最結實肥美，其中又以虱目魚肚最方便料理，深受國人喜愛。

由於疫情影響國人健康且適逢夏補時令，為提升全體國人免疫力，漁業署說，特別結合中華民國全國漁會、彌陀區漁會、梓官區漁會、高雄市茄萣區農會、南縣區漁會、南市區漁會、嘉義區漁會、中華民國養殖漁業發展協會等8家產業團體，推出冷凍虱目魚肚團購兼做公益活動，凡售出10片將另捐贈1片給台灣食物銀行聯合會，「讓愛心不斷炊，人人有魚吃」。相關活動及訂購訊息，可到漁業署網站（www.fa.gov.tw）。