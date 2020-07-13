快訊

財神爺在等你！威力彩中獎號碼出爐 獎金飆16.2億

聽新聞
test
0:00 / 0:00

虱目魚肚愛心團購 賣10片漁業署就捐1片給弱勢

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
漁業署推出「讓愛心不斷炊，人人有魚吃」公益活動。圖／漁業署提供
漁業署推出「讓愛心不斷炊，人人有魚吃」公益活動。圖／漁業署提供

新冠肺炎疫情影響，弱勢團體對於各項食材物資需求量增加，為幫助經濟弱勢或陷入急難的家庭，在暑假期間也能補充營養，漁業署與產業團體、台灣食物銀行聯合會合作，109年7月13日起至109年7月31日推出「你來買魚，人人有魚」百萬片冷凍虱目魚肚愛心團購活動，凡售出10片將另捐贈1片給台灣食物銀行聯合會，幫助弱勢團體。

漁業署表示，近期高溫悶熱，虱目魚肚是富含優質蛋白質的當令養生食材，推薦用在地好魚照顧健康，參加團購還能做愛心。

漁業署表示，虱目魚是台灣養殖歷史最悠久的魚，已經有兩、三百年，主要養殖區域在嘉義、臺南、高雄等，年產量逾5萬公噸，是台灣重要的養殖魚種。

漁業署説，虱目魚整條都可以食用，富含蛋白質、好脂肪，「全身是寶，怎麼料理都好吃」，無論是魚肚、魚頭、魚皮、魚腸等，各個部位都有不同料理方式和風味。夏天和秋天是最適合吃虱目魚的季節，此時虱目魚最結實肥美，其中又以虱目魚肚最方便料理，深受國人喜愛。

由於疫情影響國人健康且適逢夏補時令，為提升全體國人免疫力，漁業署說，特別結合中華民國全國漁會、彌陀區漁會、梓官區漁會、高雄市茄萣區農會、南縣區漁會、南市區漁會、嘉義區漁會、中華民國養殖漁業發展協會等8家產業團體，推出冷凍虱目魚肚團購兼做公益活動，凡售出10片將另捐贈1片給台灣食物銀行聯合會，「讓愛心不斷炊，人人有魚吃」。相關活動及訂購訊息，可到漁業署網站（www.fa.gov.tw）。

漁業署 食物銀行

相關新聞

財神爺在等你！威力彩中獎號碼出爐 獎金飆16.2億

威力彩第109056期今晚開獎，第一區中獎號碼為11、26、03、02、18、31，第二區中獎號碼為03號

防疫無名英雄！他們背30公斤裝備 大熱天為你加班消毒

我國新冠肺炎防疫有成，一部分要歸功默默付出的消毒清潔人員，即使天氣炎熱，照樣背上30公斤重的裝備，在每個擁擠場所及連假期...

到台北車站大廳看微笑地貼 林佳龍席地而坐

台北車站大廳不禁坐，台鐵昨天還在大廳貼上微笑地貼，邀請往來乘客一起坐下。交通部長林佳龍今天在臉書貼出一張席地而坐的照片，...

梅雨季以來極端熱 7月均溫恐再破紀錄

中央氣象局觀測，今年梅雨季以來，天氣就極端熱，5、6月均溫創73年以來新高，今天台北高溫達攝氏38.9度，是歷來7月最高...

整天待在辦公室也要防曬？皮膚科醫師建議至少擦這係數

待在辦公室裡也需要防曬嗎？其實如果坐在窗邊，室外陽光長波UVA可以穿透玻璃，某些室內燈源也有讓人變黑的紫外線，長時間暴露...

金門又發現16隻牛結節疹病牛 中央將採購疫苗全縣施打

金門縣發生牛結節疹動物疫災，引起全國關注，金門縣動植物防疫所今日繼續進行縣內牛隻臨床檢查，又新增7場16頭疑似病牛，縣府...

虱目魚肚愛心團購 賣10片漁業署就捐1片給弱勢

新冠肺炎疫情影響，弱勢團體對於各項食材物資需求量增加，為幫助經濟弱勢或陷入急難的家庭，在暑假期間也能補充營養，漁業署與產...

新北衛生局評選「優級」店家 送百元消費券推振興旅遊

新冠肺炎疫情趨緩，新北市衛生局評核衛生「優」級的68處餐飲店家，推出「遊新北好食趣」手冊，內含100元消費券，民眾10月...

受疫情影響延期 傳藝金曲獎十月底登場

第31屆傳藝金曲獎頒獎典禮原定8月中旬舉行，受疫情影響延期。主辦單位國立傳統藝術中心今宣布，傳藝金曲獎頒獎典禮將於10月...

化解父母罹癌孩子的焦慮 免費夏令營招生中

暑假即將到來，雖新冠肺炎疫情影響全球，讓許多活動暫緩。不過癌症希望基金會一年一度的「癌症子女夏令營」目前正招生中、並未停...

晶片改善不孕症？ 好孕行生醫感謝中科加速器協助

由好孕行生醫股份有限公司組成的「晶易求精」團隊，因為開發出精子快篩晶片，可在15分鐘內將健康精子的篩檢比例提升至90%以...

影／不出國也可以搶購桃機免稅品 15日手腳要快

桃園機場推出深度體驗遊，暑假有4100個名額可以逛國門，進到平常不可能前往的機場管制區停機坪參觀，品嘗機場貴賓室內的精緻...

熱門新聞

財神爺在等你！威力彩中獎號碼出爐 獎金飆16.2億

比醫生好賺卻少人做？網曝：這一行月入20萬 全台僅200人

台北破38.9度七月史上最熱 氣象局：氣溫可能繼續飆高

出遊遇到公主病閨蜜喊改地點 她怒：旅行看清一個人

限時發售！台鐵環島「十日內搭到飽」學生只要900元

電費飆9千！定溫29度吹24小時 網友搖頭：這款冷氣很正常

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。