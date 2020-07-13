防疫無名英雄！他們背30公斤裝備 大熱天為你加班消毒

我國新冠肺炎防疫有成，一部分要歸功默默付出的消毒清潔人員，即使天氣炎熱，照樣背上30公斤重的裝備，在每個擁擠場所及連假期間不斷消毒，甚至一天八小時都做不完，還要加班四小時，就為了全面防堵病毒蔓延。自疫情爆發為止，全國防疫消毒大隊已動員超過5萬人次，消毒3萬7千處次。

環保署今天表揚各地方環保局防疫消毒人員，感謝他們犧牲假期堅守崗位，守護公共環境衛生，保護國民健康。環保署也表揚108年度推動環境清潔維護績效優良的鄉（鎮、市、區）及村里，感謝鄉鎮村里長投入環境整潔維護。

防疫消毒大隊由各直轄市、縣市環保局具消毒訓練的清潔隊員組成。以台北市環保局為例，消毒班86位同仁要負責全市各大公共場所消毒，其中唯一女性噴藥人員夏文婷表示，每天要背負30公斤裝備工作，隨著疫情吃緊，消毒量暴增，執勤從平日的2場增加到6場，上班8小時做不完，又再加班4小時。雖然全身又痛又累，但聽到市民稱讚「凡走過，病毒不留痕跡」，再辛苦也值得。

新北市環保局金山區清潔隊領班黃靜秋回憶，之前獲通報新冠肺炎確診病患足跡，「沒有懸念立即整隊前往消毒」，過程中心裡其實有點難受，但不是因為身上背著沉重器具和裝備，而是看到攤商無奈眼神、甚至抱怨，她心想要好好消毒，消除民眾擔憂，才能讓大家安心。

黃靜秋也說，社會還是很溫暖，隊上女性消毒隊員能負荷的載重較少，背上的消毒機藥水，噴一小段就要填充藥劑及加水，但許多商家住戶會主動提供水源，讓消毒工作順利完成。

台南市環保局東區清潔隊員宋世民表示，防疫期間為了執行消毒工作，完成任務總是帶著滿身大汗回家，年幼兒女看見了，常說「爸爸你身上臭臭的」，妻子總會不厭其煩解釋，「爸爸是為了保護大家而執行消毒工作，洗個澡就不會臭了」，而且消毒任務完成後，大家就可以減少被傳染風險。

環保署長張子敬表示，疫情現在稍微緩和，成果來自各方努力，外界雖然著眼在邊境管制、疫情調查及醫療，但「很大一塊是我們默默在做」。當初為了學校開學防疫，指揮中心要求成立消毒大隊，很快就成立22大隊，將近3千多人參與，後來也協助景點、車站、人潮聚集地方消毒。

張子敬指出，當初環保署出現首宗確診案例後，不到一、兩小時，台北市消毒大隊就出現在環保署消毒，「看起來很平常，其實熱天還要背著設備工作，汗流夾背相當不舒服，但他們都默默在做。」