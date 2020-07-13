化解父母罹癌孩子的焦慮 免費夏令營招生中

暑假即將到來，雖新冠肺炎疫情影響全球，讓許多活動暫緩。不過癌症希望基金會一年一度的「癌症子女夏令營」目前正招生中、並未停歇，盼透過7月22至24日、3天2夜的營隊活動，緩解孩子因父母罹癌的焦慮情緒，家庭照顧者也能獲得喘息。

癌症希望基金會表示，罹癌這件事誰也不想遇見，不過當癌症來敲門，衝擊的不僅是病友，也影響其家中未成年子女，發生後究竟該如何跟孩子說、該談得多深、談生死是否過早、孩子能接受嗎？都是課題。而若家中成員是未成年子女，看著父母外觀與情緒變化，及隨著病況發展，頻繁往返醫院治療，部分孩子身心會飽受極大壓力與影響，甚至有醫療需求。

「癌症子女夏令營」，盼透過3天2夜的營隊活動，讓孩子更認識、理解父母的病情，緩解孩子因父母罹癌的焦慮情緒，也讓癌友家庭獲得及時資訊及幫助，有機會邁向康復。

癌症希望基金會表示，夏令營從2005年開始招生以來，今年是第16年，並未因新冠肺炎而取消；今年主題為「米格大冒險-以愛為名」，對象為癌症家庭就讀國小4到6年級子女，地點為陽明山衛理福音園。在3天的活動中，每天會有不同主題活動及情境遊戲，協助孩子從認識癌症及自我內在情緒出發，同時在老師的引導及成員的相互溝通過程中，獲得情緒支持，以提升其自信及學習問題因應能力。

此夏令營免費參加，額滿為止，意者請電洽02-3322626分機215吳社工、分機223徐護理師。