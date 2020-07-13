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晶片改善不孕症？ 好孕行生醫感謝中科加速器協助

聯合報 / 記者黃寅/台中即時報導
好孕行生醫股份有限公司組成的「晶易求精」團隊獲得今年FITI創業傑出獎，執行長鍾成晏（右二）率營運長楊岳穎（左三）等人領獎。圖／好孕行生醫股份有限公司提供
好孕行生醫股份有限公司組成的「晶易求精」團隊獲得今年FITI創業傑出獎，執行長鍾成晏（右二）率營運長楊岳穎（左三）等人領獎。圖／好孕行生醫股份有限公司提供

由好孕行生醫股份有限公司組成的「晶易求精」團隊，因為開發出精子快篩晶片，可在15分鐘內將健康精子的篩檢比例提升至90%以上，有助於改善不孕症治療的卵子受精率與試管嬰兒成功率，執行長今指出，公司已與多家生殖醫療院所合作，未來展望看好。

晶易求精團隊日前參加科技部「FITI創新創業激勵計畫」從百餘創業團隊中脫穎而出，獲得創業傑出獎，獲得100萬元創業基金與科技部的100萬元獎勵金，新創成績受到肯定。

中部科學園區管理局長許茂新指出，獲獎的新創團隊多屬年輕的微型企業，雖許多創業面向未臻成熟，但新創蘊藏的熱情和巨大的潛力，卻是創業最佳根本。

他認為，在新創團隊初創業萌芽之際，政府如能及時提供支持培養，協助其於前仆後繼的青年創業浪潮中走出自己的路，或能成為台灣產業創新轉型的關鍵。

鍾成晏今特別感謝中科加速器從資金媒合、業師輔導、商模健檢，到財務規劃、智財佈局、廠商鏈結等面向，提供豐富且紮實的輔導與支持，成為本次獲得好成績的關鍵要素。

他指出，好孕行目前雖只是一家未滿10人的小公司，但於今年進駐「中科智慧機器人自造基地加速器」後，透過中科加速器的協助與媒合，發展快速。

目前已與生殖醫療院所如茂盛醫院、華育生殖醫學中心與艾微芙國際生殖醫學中心等展開臨床合作，並與台中金手獎得獎廠商昆良工業股份有限公司共同開發製程，並由台中財團法人塑膠工業技術發展中心輔導FDA法規，大幅加速了產品的進展。

試管嬰兒

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