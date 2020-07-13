快訊

國道一號客運追撞拖板車 司機乘客13人受傷送醫

蘇貞昌開口批治安 警署證實報內政部調整南、高局長

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／不出國也可以搶購桃機免稅品 15日手腳要快

攝影中心 / 記者陳嘉寧／桃園機場即時報導
桃園機場推出深度體驗遊，暑假有4100個名額可以逛國門，也可以用「預購完稅品」的模式搶購免稅品，15日中午開始上網預約。圖為桃園機場第2航廈免稅店。記者陳嘉寧／攝影
桃園機場推出深度體驗遊，暑假有4100個名額可以逛國門，也可以用「預購完稅品」的模式搶購免稅品，15日中午開始上網預約。圖為桃園機場第2航廈免稅店。記者陳嘉寧／攝影

桃園機場推出深度體驗遊，暑假有4100個名額可以逛國門，進到平常不可能前往的機場管制區停機坪參觀，品嘗機場貴賓室內的精緻餐飲服務，也可以用「預購完稅品」的模式搶購免稅品。15日中午開始上網預約，手腳要快。

由桃園機場公司與桃園市國際機場產業發展協會共同推出的桃機深度體驗1日遊活動，7月30日至8月底，每周4、6兩天共推出10梯次「桃機樂友會」活動，每梯次名額400人，每人費用1000元，包括主題候機室導覽、管制區內機坪巡禮、貴賓室精緻餐飲、觀景台賞機兼看夕陽，以及最重要的「預購完稅品」。

桃園機場公司副總經理洪玉芬表示，除了參加者自費行程外，桃機公司加碼贈送伴手禮，同時提供東北亞、紐澳來回機票等大獎，供參加者抽獎。

主辦單位表示，民眾最關心的購物行程，將以「預購完稅品」的模式作業，除了菸類不能購買，另少數品項有數量限制外，其他機場管制區內免稅店櫃位所有品項，都可以依照標示的免稅價購買，額外的稅賦及作業費用由免稅店自行吸收。民眾購物後現場不能提領，待免稅店辦理完稅手續後宅配到府。

洪玉芬指出，除了規劃的10個梯次外，額外於7月25日增辦首發團，名額100人，費用全免，讓搶得頭香的民眾提前體驗桃機樂活行。活動報名一律採網路報名模式，7月15日中午12時開始受理申請，報名網址：http://travel.airview.com.tw。

桃園機場推出深度體驗遊，暑假有4100個名額可以逛國門，也可以用「預購完稅品」的模式搶購免稅品，15日中午開始上網預約。圖為為參加者示範準備的餐飲。記者陳嘉寧／攝影
桃園機場推出深度體驗遊，暑假有4100個名額可以逛國門，也可以用「預購完稅品」的模式搶購免稅品，15日中午開始上網預約。圖為為參加者示範準備的餐飲。記者陳嘉寧／攝影
桃園機場推出深度體驗遊，暑假有4100個名額可以逛國門，也可以用「預購完稅品」的模式搶購免稅品，15日中午開始上網預約。圖為桃園機場第2航廈免稅店。記者陳嘉寧／攝影
桃園機場推出深度體驗遊，暑假有4100個名額可以逛國門，也可以用「預購完稅品」的模式搶購免稅品，15日中午開始上網預約。圖為桃園機場第2航廈免稅店。記者陳嘉寧／攝影
桃園機場推出深度體驗遊，暑假有4100個名額可以逛國門，也可以用「預購完稅品」的模式搶購免稅品，15日中午開始上網預約。圖為桃園機場第2航廈出境大廳。記者陳嘉寧／攝影
桃園機場推出深度體驗遊，暑假有4100個名額可以逛國門，也可以用「預購完稅品」的模式搶購免稅品，15日中午開始上網預約。圖為桃園機場第2航廈出境大廳。記者陳嘉寧／攝影
桃園機場推出深度體驗遊，暑假有4100個名額可以逛國門，也可以用「預購完稅品」的模式搶購免稅品，15日中午開始上網預約。圖為桃園機場第2航廈出境大廳外觀。記者陳嘉寧／攝影
桃園機場推出深度體驗遊，暑假有4100個名額可以逛國門，也可以用「預購完稅品」的模式搶購免稅品，15日中午開始上網預約。圖為桃園機場第2航廈出境大廳外觀。記者陳嘉寧／攝影

桃園機場 機票

延伸閱讀

桃機也擬推偽出國 搭機環島 長榮擬派Hello Kitty機

偽出國熱！桃機擬推「搭機環島」升空一圈下機可買免稅

桃機擬推「搭機環島」 長榮：由Hello Kitty彩繪機執飛

桃機擬推「搭機環島」 指揮中心：兩國航提出 待提計畫

相關新聞

影／不出國也可以搶購桃機免稅品 15日手腳要快

桃園機場推出深度體驗遊，暑假有4100個名額可以逛國門，進到平常不可能前往的機場管制區停機坪參觀，品嘗機場貴賓室內的精緻...

跟時間賽跑！牛結節疹擴散速度快 農委會急訂萬劑疫苗

牛結節疹疫情持續在金門擴大，農委會今舉辦記者會說明，目前金門已撲殺82頭染病牛隻，並緊急向荷蘭、南非採購一萬劑疫苗，正在...

電費飆9千！定溫29度吹24小時 網友搖頭：這款冷氣很正常

定頻冷氣開24小時，電費要繳多少？一名網友被9千多元的電費單嚇到，上網詢問電費昂貴是否跟冷氣開24小時有關？而網友們一看到他的窗型冷氣照片，立刻找到答案：「定頻就是這麼貴，不要懷疑。」

晶片改善不孕症？ 好孕行生醫感謝中科加速器協助

由好孕行生醫股份有限公司組成的「晶易求精」團隊，因為開發出精子快篩晶片，可在15分鐘內將健康精子的篩檢比例提升至90%以...

台大新竹生醫分院與敦捷光電 開發手機監控心律軟體

台大醫院新竹生醫園區分院與敦捷光電共同研發軟體，運用手機的光學鏡頭，讓民眾能隨時進行智慧生理測量和心律不整的篩檢，並結合...

起身發出警示 北榮智慧床墊防褥瘡也防長者跌倒

我國將於2026年邁入為超高齡社會，65歲以上人口將占總人口數20％，屆時將有近五百萬名的高齡長者需要各種類型的高齡醫療...

《山之間》：荒野的營地生活 顯露出真實的自己

我最珍惜山上的夥伴、山裡的友情、山中的故事。他們從不計較太多，無私分享笑聲、食物，承擔苦難，有時候甚至生死與共。那是毫不猶豫地把自己交給對方，不論迷途或困境，都願意一起走過。

向防疫人員致敬！墾丁11名潛水教練下海拍高難度影片

屏東縣墾丁一名潛水教練政峰（30歲），有感於這半年來疫情對恆春半島的衝擊，與地方水下攝影師小吳聯手拍攝短片，邀請11名潛水教練，進行高難度水下攝影，歷時1個半月完成拍攝。演員表示，期望能透過影片來呼籲民眾，防疫戰爭還沒結束，要大家不要鬆懈，珍惜得來不易的自由。

以為只是扭到腳 竟骨折傷到生長板

嘉義縣13歲張姓小妹上學時不慎從腳踏車摔落，左腳踝因此受傷，她的媽媽帶她到國術館治療，過了一個禮拜卻不見好轉，經嘉義長庚醫院骨科醫師安排X光及腳踝電腦斷層掃描，才發現是踝關節遠端脛骨三平面型骨折，以微創手術配合空心螺釘固定骨折，手術傷口不到1公分，術後恢復良好。

三伏天「以熱治熱」 有感冒症狀、皮膚過敏者不適用

酷暑逼人，氣溫節節升高，許多中醫診所也開始提醒有過敏體質的人，最近又到了貼三伏貼的日子，要趁此時期「冬病夏治」。馬偕醫院中醫師瞿瑞瑩表示，三伏貼並非所有人都合適，有感冒症狀、皮膚過敏者皆不適合，而三伏天最重要的是別將寒氣引入體內，並可多吃生薑、木耳、山藥、鰻魚等發汗或滋陰的食材。

打工看這裡！花蓮國旅住房大爆滿 旅宿業缺工急找人

隨著疫情解封，花蓮各大飯店和民宿住房爆滿一間難求，甚至出現搶房務員的情形。旅宿業者指出，疫情嚴峻時沒有旅客，只好解散外包房務員，現在反而找不到人打掃房間。正值暑假期間，業者積極向各大學尋求學生來打工，強調房務不難又上手快，時薪比規定還高，只要有心就能賺零用錢。

疫情趨緩！最難抽的田中馬仍3萬人報名 搶1萬2千名額

受新冠肺炎疫情影響，上半年馬拉松活動幾乎暫停，目前疫情趨緩，彰化縣政府在下半年如期規劃年度「彰化馬拉松嘉年華」，但規模縮小，去年7場賽事，今年減少為4場，其中最受矚目的田中馬拉松今年報名仍相當踴躍，有3萬多人報名，今天中午抽出1萬2千限量名額。

熱門新聞

比醫生好賺卻少人做？網曝：這一行月入20萬 全台僅200人

台北破38.9度七月史上最熱 氣象局：氣溫可能繼續飆高

限時發售！台鐵環島「十日內搭到飽」學生只要900元

北漂新鮮人畢業領45K光房租就要20K 父母怒斥：根本被騙了

出遊遇到公主病閨蜜喊改地點 她怒：旅行看清一個人

台大癌醫難獨立運作？ 高層證實正討論改列分院或院區

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。