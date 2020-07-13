影／不出國也可以搶購桃機免稅品 15日手腳要快

桃園機場推出深度體驗遊，暑假有4100個名額可以逛國門，進到平常不可能前往的機場管制區停機坪參觀，品嘗機場貴賓室內的精緻餐飲服務，也可以用「預購完稅品」的模式搶購免稅品。15日中午開始上網預約，手腳要快。

由桃園機場公司與桃園市國際機場產業發展協會共同推出的桃機深度體驗1日遊活動，7月30日至8月底，每周4、6兩天共推出10梯次「桃機樂友會」活動，每梯次名額400人，每人費用1000元，包括主題候機室導覽、管制區內機坪巡禮、貴賓室精緻餐飲、觀景台賞機兼看夕陽，以及最重要的「預購完稅品」。

桃園機場公司副總經理洪玉芬表示，除了參加者自費行程外，桃機公司加碼贈送伴手禮，同時提供東北亞、紐澳來回機票等大獎，供參加者抽獎。

主辦單位表示，民眾最關心的購物行程，將以「預購完稅品」的模式作業，除了菸類不能購買，另少數品項有數量限制外，其他機場管制區內免稅店櫃位所有品項，都可以依照標示的免稅價購買，額外的稅賦及作業費用由免稅店自行吸收。民眾購物後現場不能提領，待免稅店辦理完稅手續後宅配到府。