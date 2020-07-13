台大新竹生醫分院與敦捷光電 開發手機監控心律軟體

台大醫院新竹生醫園區分院與敦捷光電共同研發軟體，運用手機的光學鏡頭，讓民眾能隨時進行智慧生理測量和心律不整的篩檢，並結合智慧醫療雲端系統，建立疾病篩檢和精準醫療的智慧平台，今天雙方簽署精準醫療與智慧生理監測系統的合作備忘錄，共同守護民眾健康。

縣長楊文科表示，台大生醫分院從去年底營運迄今，各項醫療資源逐步到位，這次與敦捷光電公司結合彼此的優勢，讓民眾得到更便利的醫療照顧，也凸顯台大醫院生醫分院與新竹生醫園區緊密結合，是企業協力發展智慧醫療軟硬體的新里程碑。

敦捷光電董事長廖俊杰表示，精準醫療與智慧生理監測系統擁有生理訊號量測、預篩檢平台、生理資訊紀錄、醫院輔助系統，其中心房顫動居家快篩系統軟體，民眾只要將食指貼在手機後方鏡頭，軟體進行即時心律檢測，數秒後就能得到心律結果及心律值。

台大生醫分院長余忠仁表示，人一旦出現心律不整，尤其心房顫動是最常見的心律不整情形，有可能出現中風等併發症，隨著年齡增長越來越明顯，80歲以後出現中風情形，有四分之一的機率是心房顫動所導致。

心血管中心主任林廷澤也指出，心房顫動的患者罹患中風的機率是正常人的5倍，但心房顫動疾病最難掌握的是無症狀或偶發性患者，往往需要透過長時間、全面性的健康資料蒐集及分析，才能從中找出潛在患者，以降低併發疾病的風險。