跟時間賽跑！牛結節疹擴散速度快 農委會急訂萬劑疫苗

牛結節疹疫情持續在金門擴大，農委會今舉辦記者會說明，目前金門已撲殺82頭染病牛隻，並緊急向荷蘭、南非採購一萬劑疫苗，正在確認航班時間，抵台就會立刻讓金門牛隻施打，「跟時間賽跑」。專家示警，疫情潛伏期長，金門可能早在六月中就感染，各場近期可能陸續發病；研究顯示牛結節疹疫情每周擴散7.3公里，未來一周是施打疫苗黃金期，且病毒傳播媒介之一庫蠓可乘風飛30公里，或藉由船舶移動，有擴散台灣機率。

金門近期爆發牛結節疹疫情，只感染牛、水牛，並非人畜共通傳染疾病，主要透過蚊子、刺蠅或壁蝨等節肢動物傳播。動物感染後，皮膚表面會呈現一粒一粒凸起，也可能無症狀，但恢復緩慢且癒後不良，通常不具經濟價值。

該病毒從非洲國家傳到中東，再傳到俄羅斯、中國，目前非洲26國、歐洲2國、亞洲12國受感染，金門距離中國較近，7月6日通報首例疑似牛結節疹案例。

防檢局今天舉辦疫情說明記者會，農委會主委陳吉仲表示，目前金門縣有594場、6282頭牛，第一場確診案例是畜試所種牛牧場，其中有548頭牛，已撲殺74頭罹病或同棟牛隻。另已訪視199場，發現疑似案例30場、148頭異常，其中2場有疑似8頭病牛，已緊急撲殺，而這30場分布在不同鄉鎮，「整個金門都受影響」，現在還有394場尚待訪視，140頭疑似病牛尚待撲殺。

由於從通報到確診約需一周，防檢局現在確診唯一案例就是金湖鎮的畜試所種牛牧場，但其他牧場疑似案例症狀明顯，只要出現結節，即使還沒確診也會先行撲殺，這30場感染牧場遍布金湖鎮、金沙鎮、金寧鄉、金城鎮、烈嶼鄉，可說全面淪陷。

陳吉仲表示，今天上午也召開跨部會工作會議，最重要目標是確保本島不能發生疫情，其次是降低金門養牛畜牧場衝擊，將協助金門縣防疫人力及經費；為了超前部署，萬一本島受到影響，牛隻體形重量龐大，會跟環保署盤點焚化爐以善後屍體。

陳吉仲強調，為了不讓金門疫情影響本島，金門到台灣的所有運輸工具，包括飛機、貨船、客船、漁船，離開金門時都要做好消除病媒蚊工作，到本島也要再次確認消毒是否到位。

為抑制疫情擴散，中興大學獸醫學系副教授莊士德表示，現在最重要是做好病媒蚊防治，2016年報告顯示，牛結節疹在土耳其出現時，每周以7.3公里速度擴散。金門島範圍不大，疾病潛伏期可能長達28天，只要一個場發病，就會推測其他附近牧場也有動物感染，目前要想辦法把金門疫情擴散速度降下來，並減少病媒蚊數量，避免疫情到台灣。

外界擔心病毒可能傳播到台灣，莊士德説，台灣過去幾年常發生牛流行熱，主要病媒蚊是庫蠓，可藉風飛越三十公里。兩大牛結節疹傳播昆蟲是庫蠓、刺蠅，另外還有壁蝨，但沒有翅膀因此傳播速度不快，這些昆蟲特性就是會吸血。莊士德指出，庫蠓重量很輕，藉由風力穿越台灣海峽是很有可能的，要確保病毒不會藉由船運、貨運、飛機等運輸工具進入台灣。

農委會副主委黃金城補充，金門到台灣距離遠超過一百多公里，庫蠓直接從金門飛到台灣，「除非很強的風，否則機率不高」，現在最怕藉由中間跳板，躲在船舶裡面傳到台灣，因此已經啟動全國監視，各縣市防疫所都要到台灣養牛場訪查。

有關病媒蚊監測，黃金城表示，這兩天委託病媒蚊專家、中興大學昆蟲系教授杜武俊到金門採集蚊蟲，將帶回台灣。另已啟動國際採購疫苗，荷蘭、南非都有生產，暫時訂購一萬劑疫苗，希望盡快運輸到台灣。只要在發病前發揮作用，就可以把臨床症狀壓下來，「可以說跟時間賽跑」，今天會決定班機時間，希望愈快愈好。

疫情潛伏期長，又可能無症狀感染，加上金門牧場主要以放養為主，防治困難度相對提高，莊士德強調，仍健康或疑似健康的牛要盡快打疫苗，避免感染發病，這周是施打疫苗黃金期，要愈快愈好，不能輕言放棄牛的生命。