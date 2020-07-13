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起身發出警示 北榮智慧床墊防褥瘡也防長者跌倒
我國將於2026年邁入為超高齡社會，65歲以上人口將占總人口數20％，屆時將有近五百萬名的高齡長者需要各種類型的高齡醫療與長照服務。北榮高齡醫學中心陳亮恭指出，由於人力與照護資源有限，資通訊科技對於長照品質的提升也有其重要角色，生醫與資通訊科技應該強強聯手照顧長輩。
台北榮總日照中心「遊詣居」聯手廣達集團，加入智慧照護科技，今舉行實物捐贈儀式。陳亮恭表示，過去榮家有許多照護經驗，這次與廣達集團以及交通大學合作，提出許多「照護痛點」，盼能藉由科技解決問題。
遊詣居日照中心有許多創新科技，包括人臉辨識、紅外線體溫感測、長者活動量自動估計系統，並展示北榮現正使用的智慧床墊系統。陳亮恭表示，許多長輩長期臥床，然而床墊壓力不均、材質若容易藏汙納垢，容易發生褥瘡。
智慧床墊除了採用抗菌防疫的材質，也能分散臥床長輩皮膚受到的壓力。陳亮恭表示，除此之外，北榮還將床墊與智慧科技結合，當長輩起身時，藉由壓力感測即時警示長者已到床邊，護理人員便可即時前往攙扶照料，大幅降低跌倒率。
陳亮恭表示，退輔會下15家醫院，都設有日照中心，也是全國唯一用體系來推動智慧長照網，而這些創新科技也將擴大推廣至其他榮民醫療體系的護理之家。
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