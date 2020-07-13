向防疫人員致敬！墾丁11名潛水教練下海拍高難度影片

屏東縣墾丁一名潛水教練政峰（30歲），有感於這半年來疫情對恆春半島的衝擊，與地方水下攝影師小吳聯手拍攝短片，邀請11名潛水教練，進行高難度水下攝影，歷時1個半月完成拍攝。演員表示，期望能透過影片來呼籲民眾，防疫戰爭還沒結束，要大家不要鬆懈，珍惜得來不易的自由。

疫情期間，稀疏的遊客慘澹的住房率，讓恆春半島觀光跌落谷底，在加上先前國家級「細胞簡訊」更是對觀光造成二度傷害，直到國內疫情趨緩，陳時中率隊防疫五月天至墾丁大街作為「防疫新生活」第一站，才重新修復先前那些因為疫情造成的觀光創傷。

有鑑於此，於墾丁身兼健身、潛水教練的政峰，因為台灣水下攝影團隊受疫情影響不便南下，於是找在地水下攝影師小吳聯手拍攝「讓我們醫療界盡最大的努力來幫助他by陳時中」的短片，來向醫護人員致敬，同時也呼籲民眾，仍不能鬆懈，才能守住得來不易正常生活與自由。

至於影片的拍攝原因，政峰回憶起年初疫情開始蔓延時，大部分時間，一如往常工的作，閒暇之餘就是在海邊曬太陽遛狗、沙灘野餐過著愜意的生活。隨著時間的推移，大街上的遊客銳減、反之卻是看著報導，每天的確診人數不斷增加。

政峰表示，從電視上看著一次又一次部長陳時中的記者會，直到某天跟從事護理工作的朋友聊天時，才察覺在南台灣，相較其他縣市對疫情的恐慌感，並不是那麼深刻。

政峰說，那股慌亂的恐慌感，則是從朋友口中，不斷得叮嚀著「要勤洗手、戴口罩」，才感受到那股焦慮，與當時的恆春半島是天壤之別，甚至一度懷疑自己是不在身處同一片土地。

「讓我們醫療界盡最大的努力來幫助他by陳時中」短片，找來11名教練等級的潛水員參與拍攝，為了完成水下攝影，不僅要留意天氣、海況、水中能見度，甚至是陽光的角度，每一次水下拍攝就耗費約4至6個小時。

水下攝影師小吳表示，為了這支短片，讓所有潛水教練吃盡苦頭，在海上反覆下潛，上岸後身體不斷顫抖、鼻腔灌水、眼睛泛紅，不時還出現放棄的念頭。

歷經一個半月拍攝，影片完成時，適逢國內疫情趨緩，觀光終於迎來解封，觀光成果也在端午連假開出紅盤，恆春半島的觀光人潮也逐漸回流。但政峰仍希望透過影片，來呼籲民眾「自由是自律加上自我認識」，享受自由的同時，仍不要因此鬆懈。