電費飆9千！定溫29度吹24小時 網友搖頭：這款冷氣很正常

定頻冷氣開24小時，電費要繳多少？一名網友被9千多元的電費單嚇到，上網詢問電費昂貴是否跟冷氣開24小時有關？而網友們一看到他的窗型冷氣照片，立刻找到答案：「定頻就是這麼貴，不要懷疑。」

「這樣冷氣費會太貴嗎？」一名網友在PTT八卦板貼出自家的電費單，上頭顯示電費為9197元。發文者表示，他的租屋三房兩廳，一台冷氣幾乎每天開24小時，溫度設定29度，最低26度，「電費快1萬是不是冷氣問題啊？」並懷疑很少關的電腦，以及具備洗脫烘功能的洗衣機，是否也是「電費殺手」？

底下的網友們看到他附上的冷氣照片，紛紛點出問題，「這窗型耶，坪數有對嗎」、「定頻就是這麼貴不要懷疑，換冷氣吧」、「窗型定頻冷氣長時間開，不貴才有鬼」、「先換變頻冷氣吧，你開的時間很長，換變頻的才省點」、「你半年的電費就可以買一台一級變頻啦」。

也有網友認為，使用非變頻冷氣的情況下，這樣的電費算合理，「租屋冷氣都裝便宜的差不多吧，以前租套房還付過1萬2的」、「計費週期是兩個月，單月4千多，24H吹冷氣，超正常的啊」、「差不多喔，但還是建議查一下有沒有人偷電」。

還有人幫他抓出其他「電費殺手」，「電腦沒關真的很費電，電力都是不經意間流失掉的」、「電腦其實很耗電喔…沒用的時候關睡眠省很多電」、「烘衣本來就很吃電」、「冰箱、烘衣、除濕機、吹風機、水波爐、吹風機都很耗電」。

而發文網友參考了大家的意見後，也決定自行裝一台分離式變頻，「原本的窗型就不動，搬家時再把分離式搬走」。