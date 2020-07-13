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為何汶萊與台灣同納第二波開放？ 日媒：怕中韓不悅

以為只是扭到腳 竟傷到生長板骨折

聯合報 / 記者陳玫伶／嘉義縣即時報導
嘉義縣13歲張姓小妹上學時不慎從腳踏車摔落造成左腳踝踝關節遠端脛骨三平面型骨折，經嘉義長庚醫院醫師治療術後恢復良好。圖／嘉義長庚醫院提供
嘉義縣13歲張姓小妹上學時不慎從腳踏車摔落造成左腳踝踝關節遠端脛骨三平面型骨折，經嘉義長庚醫院醫師治療術後恢復良好。圖／嘉義長庚醫院提供

嘉義縣13歲張姓小妹上學時不慎從腳踏車摔落，左腳踝因此受傷，她的媽媽帶她到國術館治療，過了一個禮拜卻不見好轉，經嘉義長庚醫院骨科醫師安排X光及腳踝電腦斷層掃描，才發現是踝關節遠端脛骨三平面型骨折，以微創手術配合空心螺釘固定骨折，手術傷口不到1公分，術後恢復良好。

嘉義長庚醫院外傷骨科主任沈世勛表示，張小妹的骨折很容易被忽略，在X光上並不明顯，但在腳踝的電腦斷層上卻可以清楚看到複雜的骨折情形，這種情況稱為踝關節遠端脛骨三平面型骨折，在青少年踝關節骨折案例中約占5-15%，好發年齡為10-17歲青少年，男性較女性常見。

沈世勛表示，踝關節遠端脛骨三平面型骨折臨床上的症狀，包括腫、痛及無法負重踩地，甚至是變形等，由於這種骨折會貫穿過遠端脛骨的生長板，可能造成骨頭生長停滯，對下肢長度佔了15-20%影響需特別注意，骨折固定治療後，也需持續追蹤是否因生長板生長停滯導致長短腿及變形等後遺症。

沈世勛說，民眾尤其是青少年日常生活中常有扭到腳的經驗，到國術館推拿或貼藥膏等進行保守治療後會改善，但若是過了2、3天還是沒有明顯改善，最好到醫院找骨科醫師做進一步檢查，家中如有小朋友腳踝受傷，也應讓專業醫師評估，切勿忍痛或尋求偏方，才不會錯過最佳治療時機，影響生長發育。

嘉義縣13歲張姓小妹上學時不慎從腳踏車摔落造成左腳踝踝關節遠端脛骨三平面型骨折，經嘉義長庚醫院醫師治療術後恢復良好。圖／嘉義長庚醫院提供
嘉義縣13歲張姓小妹上學時不慎從腳踏車摔落造成左腳踝踝關節遠端脛骨三平面型骨折，經嘉義長庚醫院醫師治療術後恢復良好。圖／嘉義長庚醫院提供
嘉義長庚醫院外傷骨科主任沈世勛解釋「關節遠端脛骨三平面型骨折」常見發生情況。圖／嘉義長庚醫院提供
嘉義長庚醫院外傷骨科主任沈世勛解釋「關節遠端脛骨三平面型骨折」常見發生情況。圖／嘉義長庚醫院提供

骨折 嘉義 醫師

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