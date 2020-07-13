以為只是扭到腳 竟傷到生長板骨折

嘉義縣13歲張姓小妹上學時不慎從腳踏車摔落，左腳踝因此受傷，她的媽媽帶她到國術館治療，過了一個禮拜卻不見好轉，經嘉義長庚醫院骨科醫師安排X光及腳踝電腦斷層掃描，才發現是踝關節遠端脛骨三平面型骨折，以微創手術配合空心螺釘固定骨折，手術傷口不到1公分，術後恢復良好。

嘉義長庚醫院外傷骨科主任沈世勛表示，張小妹的骨折很容易被忽略，在X光上並不明顯，但在腳踝的電腦斷層上卻可以清楚看到複雜的骨折情形，這種情況稱為踝關節遠端脛骨三平面型骨折，在青少年踝關節骨折案例中約占5-15%，好發年齡為10-17歲青少年，男性較女性常見。

沈世勛表示，踝關節遠端脛骨三平面型骨折臨床上的症狀，包括腫、痛及無法負重踩地，甚至是變形等，由於這種骨折會貫穿過遠端脛骨的生長板，可能造成骨頭生長停滯，對下肢長度佔了15-20%影響需特別注意，骨折固定治療後，也需持續追蹤是否因生長板生長停滯導致長短腿及變形等後遺症。