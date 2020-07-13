三伏天「以熱治熱」 有感冒症狀、皮膚過敏者不適用

酷暑逼人，氣溫節節升高，許多中醫診所也開始提醒有過敏體質的人，最近又到了貼三伏貼的日子，要趁此時期「冬病夏治」。馬偕醫院中醫師瞿瑞瑩表示，三伏貼並非所有人都合適，有感冒症狀、皮膚過敏者皆不適合，而三伏天最重要的是別將寒氣引入體內，並可多吃生薑、木耳、山藥、鰻魚等發汗或滋陰的食材。

瞿瑞瑩表示，「三伏」是一年中最熱的一段期間，並以夏至後的三個庚日分為初伏、中伏、末伏。今年的時間分別為7月16日、7月25日及8月15日。

在中醫的觀點裡，三伏貼則是利用這段陽氣最旺盛的時節，也是人體陽氣最旺的時間，利用白芥子、延胡索、細辛、生薑等辛溫的藥材做成藥餅，敷在背部，如大俞、定喘、肺俞、風門等特定穴位，把沉積體內的寒氣散出體外。

瞿瑞瑩說，三伏貼的基礎主要是貼於肺系的穴位，因此主要是治療過敏性氣喘、過敏性鼻炎等疾病，有些醫師則會擴大延伸，若是寒性體質者有痛經或是腸胃虛寒的問題，也會將在三伏天時，將這些藥材貼在有些醫師治療痛經或腸胃的穴位。

但因為這些藥材都是辛溫的藥材，適合寒症的人，體內沒有寒氣、熱性體質者或是正在感冒者貼三伏貼不但沒有好處，還可能不舒服。尤其白芥子、甘遂是藉由皮膚發泡，把體內寒濕氣引導至表皮散出的藥材，因此皮膚過敏者也不適合貼三伏貼。

除了台灣在三伏天時會使用三伏貼來「冬病夏治」外，事實上韓國人也很重視三伏天。在韓國人的觀念裡，三伏天必須「以熱治熱」，因此到了這三天會吃參雞湯，不僅參雞湯店大排長龍，超商雞肉也都大特價。

除了韓國吃參雞湯外，瞿瑞瑩表示，也曾聽聞日本將三伏叫做土用丑日，會在這時候吃鰻魚。她解釋，蔘雞湯「以熱治熱」的概念和台灣使用三伏貼用熱性的藥將體內寒氣逼出的原理類似。另外，蔘雞湯使用糯米和雞一起煨煮，糯米和鰻魚都有滋陰的效果，可深層地為身體「補水」，補充因夏熱散失的水分。

瞿瑞瑩表示，三伏貼不一定必要，最重要的是這段時間不要將寒氣引入體內，尤其因為這段時間因為天氣熱，許多人會不自覺吃很多冰冷的食物，或因為口渴而大量灌冰水，反而變成「寒包火」，到了冬天反容易反覆感冒、打噴嚏。

因此趁三伏天時，除了三伏貼外，也可多喝一些薑茶發汗或是木耳、山藥、鰻魚等一些滋陰的食材，以達到「冬病夏治」的效果。